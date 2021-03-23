YKS Türkiye birincisine okulu tarafından otomobil hediye edildi - Son Dakika

YKS Türkiye birincisine okulu tarafından otomobil hediye edildi

23.03.2021 00:57
YKS Türkiye birincisine okulu tarafından otomobil hediye edildi, System.String[]

YKS 2020 sınav sonuçlarının ardından Nevşehir tarihinin ilk Türkiye birinciliğini elde eden Hüseyin Kağan Özdemir'e okulu tarafından otomobil hediye edildi.

YKS 2020 sınav sonuçlarının ardından Nevşehir tarihinin ilk Türkiye birinciliğini elde eden Hüseyin Kağan Özdemir'e okulu tarafından otomobil hediye edildi.

Nevşehir Özel Kardelen Fen Lisesi öğrencisi Hüseyin Kağan Özdemir YKS 2020 sınavları sonrasında TYT puan türünde 500 tam puan ile Türkiye birincisi olmasının ardından okul yönetimi tarafından Özdemir'e otomobil hediye edildi. Kardelen Koleji'nde düzenlenen programda AK Parti Nevşehir milletvekili ve Kardelen Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Menekşe ve Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel tarafından otomobilinin anahtarını teslim alan Özdemir'in mutluluğun görülmeye değerdi.

Törende konuşan AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe bundan sonra da Türkiye dereceleri getiren öğrencilerimize Yücel ağabeyleri araba hediye edecek dedi. Menekşe, "Tabi Nevşehir tarihinde bir ilk yaşanıyor. Kardelen Koleji 2020 YKS sınavında Türkiye birincisi çıkarttı. Tabi bir yıl öncesinde biz Hüseyin Kağan Özdemir ile oturup hedeflerini koyduk. Şubat ayında da bugün dereceler hep Türkiye'de zincir okullarından çıkıyor. Biz neden sağlamayalım dedik. Bu çok zor bir şey değil. Bunu bugün Hüseyin somut bir şekilde gerçekleştirerek Nevşehir'de tarih yazdı. Hem okulumuz için hem de ailesi için tarih oldu. Hepimizi mutlu etti. Aslında Hüseyin'e arabalar vermemiz lazım. Sizlere arabalar vermemiz lazım. Ben bugünden söylüyorum getirin Türkiye birinciliğini Yücel abiniz size arabanızı versin" diye konuştu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'de burada yaptığı konuşmada bugünden itibaren Nevşehir'de başarıyı artırmak için çok büyük sorumluluklarımız var dedi. Vali Becel, "Ben sizin yerinizde olsam önünüzde bu kadar güzel bir örnek varken çok çalışırım Yücel beyi yorarım arabayı almak için. Önünüzde çok güzel bir örnek var. Hüseyin Kağan Özdemir ile daha önce tanışmıştık. Ailesini tebrik ediyorum. Öncelikle başarının tesadüf olmadığını belirtmek istiyorum. Sistemli uzun soluklu sabırla emeğin bir neticesidir. Bugün sabahleyin iki okulumuzu ziyaret ettik. 9.sınıftaki öğrencilerimize Hüseyin Kağan'ı tanıyor musunuz diye sordum. İnşallah bugünden sonra daha çok tanıyacaklar. Nevşehir bir ilki gerçekleştirdi. Ama İnşallah son olmayacak. Bundan sonrada Türkiye birincilikleri olacak. Bizim Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok büyük görevler düşüyor. Bireysel başarının dışında kitlesel başarıyı da artırmak konusunda bugünden sonra daha büyük sorumluluklarımız var" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe Türkiye birincisi Hüseyin Kağan Özdemir'e otomobilinin anahtarını teslim etti.

Tören pasta kesimi ile sona ererken programa Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in yanı sıra AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, Hüseyin Kağan Özdemir'in ailesi, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı. - NEVŞEHİR

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Nevşehir, Otomobil, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YKS Türkiye birincisine okulu tarafından otomobil hediye edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs vakalarının arttığı 5 ilde eğitime 14 gün ara verildi AB, Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi: Yaza kadar takip edeceğiz DSÖ: AstraZeneca salgın sürecinde kar elde etmeyen tek şirket Orlando Bloom'dan cinsel hayatıyla ilgili samimi itiraf Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına yüzde 47 zam Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı Aracıyla kırmızı ışıkta geçerek 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan doktor tutuklandı AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok
KVC Westerlo'da Tuur Dierckx, koronavirüs kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hapis cezası aldı KVC Westerlo'da Tuur Dierckx, koronavirüs kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hapis cezası aldı         
00:38
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Küçücük kızı taciz eden yaşlı adam, mahalleliyi ayağa kaldırdı Küçücük kızı taciz eden yaşlı adam, mahalleliyi ayağa kaldırdı         
23:25
Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'nın basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'nın basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı         
22:58
ABD'de bir şirket 24 saat boyunca ekrana bakmayacak kişilere 17 bin lira verecek ABD'de bir şirket 24 saat boyunca ekrana bakmayacak kişilere 17 bin lira verecek         
21:46
Moody's'ten kritik Türkiye değerlendirmesi: Sürpriz TCMB başkanı değişikliği not baskısını artırır Moody's'ten kritik Türkiye değerlendirmesi: Sürpriz TCMB başkanı değişikliği not baskısını artırır         
21:34
Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak         
21:02
Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı         
20:42
Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı         
19:01
Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı         
17:48
Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü         
15:39
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor         
10:47
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 01:48:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: YKS Türkiye birincisine okulu tarafından otomobil hediye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei