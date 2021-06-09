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Son dakika haberleri! "Yoğun bakımdaki kamera sistemi" hasta yakınlarını memnun ediyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! "Yoğun bakımdaki kamera sistemi" hasta yakınlarını memnun ediyor

09.06.2021 12:09

Son dakika haberine göre Erzurum Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde kurulan ve hasta yakınlarına buradaki hastaları uzaktan görme imkanı veren kamera sistemi, vatandaşların beğenisini topluyor.

Erzurum Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde kurulan ve hasta yakınlarına buradaki hastaları uzaktan görme imkanı veren kamera sistemi, vatandaşların beğenisini topluyor.

Kısmen pandemi hastanesi olarak hizmet veren Erzurum Şehir Hastanesi yönetimi, bir süre önce ziyaret edilmeleri enfeksiyon ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskine karşı uygun olmayan üçüncü basamak yoğun bakım hastalarını, yakınlarına göstermek için yoğun bakım odalarına kamera sistemi kurdu.

Kovid-19 ve çeşitli nedenlerle yoğun bakımda yatan hastaları hakkında Yoğun Bakım Hasta Bilgilendirme Birimi görevlilerince bilgilendirilen hasta yakınları, hasta mahremiyeti kapsamında burada monitörler aracılığıyla hastalarını kısa süreli görme imkanı buluyor.

Hastane yönetimi, yakında, enfeksiyon riski sebebiyle hastanın da sağlığını koruyan bu sistemi biraz daha geliştirip ikinci basamak yoğun bakım hastalarının da yakınlarıyla görüntülü ve sesli görüşmesine imkan sunacak.

Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Özgür Çelebi, AA muhabirine, yoğun bakımdaki hastaların diğer servislerdeki hastalara göre daha kırılgan yapıya sahip ve enfeksiyona karşı daha yatkın olduğunu söyledi.

Yoğun bakım hastalarını bulaşıcı hastalıklar ve mikroorganizmalardan korumak amacıyla Sağlık Bakanlığının yoğun bakım standartlarını geliştirdiğini belirten Çelebi, her yoğun bakım hastasına bir yoğun bakım odası sunulduğunu ifade etti.

Hasta yakınları yoğun bakımdaki kameralarla yakınını bekleme alından görebiliyor

Çelebi, hasta yakınlarının yoğun bakımdaki hastalarını görmek ve sağlık durumları hakkında bilgi sahibi olmayı arzu ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Hasta yakınları yoğun bakımdaki hastasından daha çok endişe duyuyor. Hastaları yakınlarıyla görüştürmek istiyoruz ancak hastaları enfeksiyon ve kırılgan yapılarından dolayı korumakla mükellefiz. Hastaları göstermediğiniz zaman da aile ve hasta yakınları kırılganlaşıyor. Bu konuda ekip arkadaşlarımızla karar aldık ve yoğun bakım odalarına kamera sistemi kurduk. Görüntüyü hasta yakınlarına bilgi verdiğimiz alandaki televizyona hasta mahremiyeti gözetilerek bir linkle ulaştırdık. Hasta yakını hem hastası hakkında bilgi sahibi oluyor hem de hastasını monitörden gözlemleyebiliyor."

Hasta yakınlarına görüntülü hizmet sunmanın sağlık koşulları açısından daha uygun olduğunu ifade eden Çelebi, hasta yakınlarının bu durumdan çok memnun kaldığını dile getirdi.

Çelebi üçüncü basamak yoğun bakım hastalarına uyguladıkları bu görüntüleme sistemini geliştireceklerini belirterek, ikinci basamak yoğun bakımdaki hastalar için de yakınlarıyla görüntülü ve sesli görüşme yapabilecekleri sistemi ilerleyen dönemde hayata geçireceklerini kaydetti.

Yoğun Bakım Hasta Bilgilendirme görevlisi hemşire Saba Naz Yılmaz da yoğun bakımdaki personelden aldıkları bilgiyi hasta yakınlarına aktardıklarını ifade ederek, "Son 3 aydır kurulan görüntüleme sistemiyle yaklaşık 1-2 dakika süreyle pandemi ve hasta mahremiyeti koşulları gözetilerek yoğun bakım hastalarını hasta yakınlarına gösteriyoruz. Hasta yakınları bu duruma çok seviniyor, en azında hastalarının ne şekilde olduğunu görüyor ve içleri ferahlıyor." diye konuştu.

Yılmaz, hasta yakınlarından bu hizmetten dolayı olumlu ve güzel geri dönüşler aldıklarını aktardı.

Hasta yakını Ahmet Nuri Polat da hastane hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hastane yönetimi, yoğun bakımdaki doktor ve sağlık personeline ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

"Yoğun bakımdaki hastamızı görmek bir nebze de olsa yüreğimizi ferahlattı"

Hastasının Kovid-19 nedeniyle 10 günden fazladır yoğun bakımda entübe olduğunu belirten Polat, "Hastane ve hizmetler çok güzel. İnsanlar mağdur edilmiyor. Sağlık personeli elinden gelenin en iyisini yapıyor. Pandemiden dolayı yoğun bakıma giremiyoruz. Hasta yakınları olarak yoğun bakımdaki hastamızı görmek bir nebze de olsa yüreğimizi ferahlattı. Hastamızı ekranda görünce içimiz rahatladı. Çok iyi bir hizmet olmuş, emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Görme engelli ve epilepsi hastası olan çocuğunu Kars'tan bu hastaneye getiren Resul Unutur da sağlık alanındaki hizmetleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Eskiden böyle imkanlar, hastaneler yoktu. İlaç ve tedavi sıkıntılarından kurtulduk. Bu hastane ve hizmetler bizler için büyük nimet." şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri! Yoğun bakımdaki kamera sistemi hasta yakınlarını memnun ediyor
Son dakika haberleri! Yoğun bakımdaki kamera sistemi hasta yakınlarını memnun ediyor
Son dakika haberleri! Yoğun bakımdaki kamera sistemi hasta yakınlarını memnun ediyor
Son dakika haberleri! Yoğun bakımdaki kamera sistemi hasta yakınlarını memnun ediyor
Son dakika haberleri! Yoğun bakımdaki kamera sistemi hasta yakınlarını memnun ediyor

Şehir Hastanesi, Yoğun Bakım, Hastane, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! 'Yoğun bakımdaki kamera sistemi' hasta yakınlarını memnun ediyor - Son Dakika


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