Üye Girişi
Yoğun kar yağışı Gaziantep'te hayatı durdurdu! TAG Otoyolu kapandı, 17 saat mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika

Yoğun kar yağışı Gaziantep'te hayatı durdurdu! TAG Otoyolu kapandı, 17 saat mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

19.01.2022 12:15

Gaziantep'te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu ulaşıma kapandı. 24 saat içinde 50 santimetre karın yağdığı otoyolda çok sayıda araç saatlerce mahsur kalırken, vatandaşlar yaşanan duruma isyan etti. Vali Davut Gül bölgedeki son durumu katıldığı canlı yayında aktardı. 186 kişinin hastanelere sevk edildiğini ve 1900'e yakın aracın çekildiğini belirten Vali Gül, Nizip-Gaziantep yolunun da kısmen açıldığını aktardı.

Türkiye'de dün etkili olan kar yağışı Gaziantep'te de hayatı felç etti. Dün akşam saatlerinde etkisini artıran ve gece boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle şehirde kar kalınlığı 50 santimetrenin de üzerine çıktı. Mesai bitimi evlerine dönmeye çalışan vatandaşlar gerek araçlarında gerekse toplu taşımayla yollarda saatlerce mahsur kalırken, kar temizleme çalışmalarının ardından evlerine ulaşabildiler.

EN BÜYÜK KRİZ TAG OTOYOLU'NDA YAŞANDI

Gaziantep'te yağışın en etkili olduğu bölgelerden biri olan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda ise ciddi bir kriz yaşandı. Çok sayıda tırın yoğun kar nedeniyle kayarak kaza yaptığı otoyol ulaşıma kapanırken, yolda saatlerce mahsur kalan vatandaşlar büyük problemler yaşadı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SABAH SAATLERİNE KADAR YOĞUN MESAİ YAPTI

160 iş makinesi ve 600 personelle kar temizleme çalışmalarına gece saatlerinde hız veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çalışmaları bizzat takip ettiği dakikalarda yaptığı açıklamada, "Sıkıntı şu an için 2 tane tır burada devrildiği için D400 yolunda. İlgili mercilerle yolun açılması için görüştük. Üniversite bölgesinde de tıkanma var. Amacımız sabah halkımız uyandığında, işe gitmek istediğinde rahat etsin. Şu an yaşanan sorunlar, sabah yaşanmasın istiyoruz. Tüm ekip olarak çabamız bu, bu amaçla sabaha kadar çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"2900 KİŞİ KURTARILDI"

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki son durumla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Kar kalınlığı 45-50 santimetre. Otoyoldaki temel neden tır kazaları. Ekiplerimiz kazaya karışan tırları tek tek çekmeye çalışıyor. Karayollarının yanı sıra tüm kamu kurumlarının yanı sıra da özel sektörden temin ettiğimiz iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer tipi de var. Bu da çalışma şartlarını daha da zorlaştırıyor. Gündüz gözüyle biraz daha rahat hareket edilir diye düşünüyoruz. Şu an için otoyoldaki 2900 kişi, 1900'e yakın da araç kurtarıldı." dedi.

Vali Gül açıklamalarına şöyle devam etti;

"Öncelikle hastaneye gitmesi gereken 186 kişinin tamamını hastanelere sevk ettik. Araçları çekerek, trafiği rahatlattık. Çektiğimiz araç sayısı 1900'e yakın. Bu araçlar içerisinde ilimizde konaklamak isteyenlere konaklama imkanı sağladık."

"NİZİP-GAZİANTEP YOLU KISMEN AÇILDI"

Şu an itibarıyla Nizip-Gaziantep yolunun kısmen açıldığı bilgisini de veren Vali Gül, "Kontrollü olarak araçlar gidip geliyor. Gaziantep- Nurdağı arasındaki otoyolda henüz çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlarımızdan mahsur kalan yok. Akşama kadar yolların açılacağını ve vatandaşlarımızın gidecekleri yere sağ salim ulaşacaklarını düşünüyoruz, planlıyoruz. Bu süreçte bir can kaybımız olmadı. Bütün kurumlar koordineli çalışıyor. Bütün bakanlıklarımız süreci takip ediyor" dedi.

"ARAÇ TRAFİĞİ ÇOK FAZLA VE KAZA DURUMUNDA BİNLERCE ARAÇ BİRİKİYOR"

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ise "Çalışmalar neden uzun sürdü? Yolda kalmış yüzlerce aracı Karayolları ekiplerimiz tek tek kurtarıyor… 45-50 cm kar kalınlığı ve yoğun tipi var. Araç trafiği çok fazla ve kaza durumunda binlerce araç birikiyor. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çoğu gitti azı kaldı." ifadelerini kullanmıştı.

KONTROLLÜ OLARAK ULAŞIMI AÇILDI

Gaziantep Valisi Davut Gül, otoyol boyunca karların temizlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ifade eden Gül, "TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Bölgede arkadaşlarımızın kar temizliği de devam ediyor. İnşallah kısa zamanda tüm karı kaldırıp güvenli sürüş imkanı sağlayacağız." dedi.

İşte kara teslim olan şehirden kareler;

Gaziantep'te yoğun kar yağışı hayatı felç etti! TAG Otoyolu kapandı, mahsur kalan 2900 kişi kurtarıldı
Gaziantep'te yoğun kar yağışı hayatı felç etti! TAG Otoyolu kapandı, mahsur kalan 2900 kişi kurtarıldı
Gaziantep'te yoğun kar yağışı hayatı felç etti! TAG Otoyolu kapandı, mahsur kalan 2900 kişi kurtarıldı
Gaziantep'te yoğun kar yağışı hayatı felç etti! TAG Otoyolu kapandı, mahsur kalan 2900 kişi kurtarıldı
Gaziantep'te yoğun kar yağışı hayatı felç etti! TAG Otoyolu kapandı, mahsur kalan 2900 kişi kurtarıldı
Gaziantep'te yoğun kar yağışı hayatı felç etti! TAG Otoyolu kapandı, mahsur kalan 2900 kişi kurtarıldı
Gaziantep'te yoğun kar yağışı hayatı felç etti! TAG Otoyolu kapandı, mahsur kalan 2900 kişi kurtarıldı
Gaziantep'te yoğun kar yağışı hayatı felç etti! TAG Otoyolu kapandı, mahsur kalan 2900 kişi kurtarıldı
Gaziantep'te yoğun kar yağışı hayatı felç etti! TAG Otoyolu kapandı, mahsur kalan 2900 kişi kurtarıldı
Gaziantep'te yoğun kar yağışı hayatı felç etti! TAG Otoyolu kapandı, mahsur kalan 2900 kişi kurtarıldı
Gaziantep'te yoğun kar yağışı hayatı felç etti! TAG Otoyolu kapandı, mahsur kalan 2900 kişi kurtarıldı
Gaziantep'te yoğun kar yağışı hayatı felç etti! TAG Otoyolu kapandı, mahsur kalan 2900 kişi kurtarıldı
YORUMLAR
500

TEM Otoyolu, Gaziantep, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yoğun kar yağışı Gaziantep'te hayatı durdurdu! TAG Otoyolu kapandı, 17 saat mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika


Ünlü kadın dövüşçü, cinsel ilişki videosunun olduğunu açıkladı Ünlü kadın dövüşçü, cinsel ilişki videosunun olduğunu açıkladı         
19:24
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı         
16:36
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz         
14:57
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü Karısını taciz eden adamı, adliye çıkışı tabancayla vurarak öldürdü         
11:57
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
19:24 Ünlü kadın dövüşçü, cinsel ilişki videosunun olduğunu açıkladı
19:16 Yoldan çıkıp takla atan taksinin sürücüsü donma tehlikesi atlattı
18:57 Kastamonu'da 16 yönetici hep birlikte görevinden istifasını verdi
18:54 Son Dakika: Fenerbahçe'nin Altay karşısındaki ilk 11'i belli oldu!
18:47 Yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu yeniden ulaşıma açıldı
18:45 Husumetlisi, hastanede sağlık çalışanına kurşun yağdırdı!
18:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara tatlı serzenişi: Trileçeleri niye yemediniz?
18:12 Billur Kalkavan: Cinsellik, yemek yapmaktan daha önemli
18:09 Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında!
18:01 CSKA, yeni transferi Yusuf Yazıcı'yı skandal video ile tanıttı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 19:30:36. #1.13#
SON DAKİKA: Yoğun kar yağışı Gaziantep'te hayatı durdurdu! TAG Otoyolu kapandı, 17 saat mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement