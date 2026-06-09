"Yok artık" diyeceksiniz! İki kez evlenip boşandı, nedenini bakın neye bağladı

Hayatında iki kez evlenip boşanan bir vatandaş, evliliklerinin bitme nedenini bilimsel ya da sosyal sebeplere değil, balkonuna yuva yapan kumru kuşlarına ve gördüğü rüyalara bağladı. "Tecrübeyle sabittir, bu kuşlar yuva yıkıyor" diyerek insanları uyaran adamın sözleri, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

"İKİ KEZ GELDİLER, İKİ SEFERDE DE BOŞANDIM"

Evliliklerindeki başarısızlığı evine gelen misafirlere bağlayan sıra dışı vatandaş, balkona yuva kurmaya çalışan kumru kuşlarının uğursuzluk getirdiğini iddia etti. Yaşadığı tecrübeleri aktaran adam, şu ifadeleri kullandı: "Eğer balkonunuza kumru geliyorsa ve yuva kurmaya çalışıyorsa bu kuşları derhal kovun, evinize kesinlikle almayın. Bu kuşlar yuva yıkıyor. Bana iki kez geldi, iki seferde de yuvam yıkıldı. Bir kere balkona geldi, yuva yaptı, ses etmedim ve yuvam yıkıldı. Aradan iki sene sonra tekrar geldi, yine yuva yaptı ve yine yuvam yıkıldı. Bu kuşları sakın evinize almayın, inanın bana çok tehlikeliler. Yuva yıkan kuş bunlar, yaşadım ve gördüm, tecrübeyle sabittir."

"KAR YAĞDI YUVAM YIKILDI"

İlginç iddialarını sadece kumru kuşlarıyla sınırlı tutmayan vatandaş, rüyaların da hayatı üzerinde doğrudan bir elçi olduğunu öne sürdü. Rüyasında gördüğü simgelerin ertesi gün hayatını kabusa çevirdiğini iddia eden adam, rüya seansını şu sözlerle özetledi: "Bir de rüyada kar, deprem, köpek saldırısı görürseniz o evde kesin bir şey olacak. Ben rüyamda köpek saldırısı gördüm, ertesi gün karakolluk oldum. Rüyamda deprem gördüm, yine karakolluk oldum. En son rüyamda kar yağdığını gördüm, bu sefer de yuvam yıkıldı."