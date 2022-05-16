YÖK Başkanı müjdeyi verdi: NFT ve blockchain bölümü geliyor - Son Dakika
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YÖK Başkanı müjdeyi verdi: NFT ve blockchain bölümü geliyor

16.05.2022 10:34
YÖK Başkanı müjdeyi verdi: NFT ve blockchain bölümü geliyor

Üniversitelere NFT ve blokchain dersleri ve bölümü eklenecek. Dijital dönüşüme dikkat çeken YÖK Başkanı, metaverse'e vurgu yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından yapılan açıklamaya göre, üniversiteler için NFT ve blockchain teknolojisine dayanan eğitim programları hazırlanıyor. Dünyadaki değişen eğitim sistemini takip ettiklerini söyleyen Özvar, metaverse'e vurgu yapmayı da ihmal etmedi.

Cumhuriyet'in haberine göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Eskişehir Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde öğrencilerin sorularını yanıtladı. Teknolojinin eğitimdeki yerine dikkat çeken Başkan Özvar, NFT, metaverse ve Blockchain konularıyla ilgilendiklerini dile getirdi.

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Üniversitelere NFT ve blokchain programı eklenecek

Covid-19 pandemisiyle birlikte dijital dönüşümün önemine dikkat çeken YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, uzaktan eğitimin de bunun bir parçası olduğunu söyledi. Pandemiyle birlikte uzaktan eğitimin ve teknoloji kullanımının vazgeçilmez bir noktaya ulaştığını belirten Özvar, üniversiteler için NFT ve blockchain senaryosu üzerinde çalıştıklarını aktardı.

YÖK Başkanı müjdeyi verdi: NFT ve blockchain bölümü geliyor

"Üniversitelerimiz son 20-25 yılda fevkalade önemli adımlar attı. Dijitalleşmeyle birlikte bütün süreçleri, dijital olarak takip edebilecek programları ve yazılımları kullanmaya başladılar" diyen YÖK Başkanı, salgın esnasında müfredatın bir kısmının çevrim içi yapılmasını sağladıklarını aktardı.

Uzaktan eğitimin artık bütün eğitim-öğretim kurumlarının bir parçası olduğunu dile getiren Erol Özvar, "Eğitim öğretim aksamamış oldu. Bütün üniversitelerde uzaktan eğitim öğretim işini geliştirmeyi hedefledik. Hepimiz ciddi bir tecrübe yaşadık" dedi.

Metaverse, NFT ve blockchain hakkında da çalışmalar yürüttüklerini söyleyen YÖK Başkanı, bu alanlarda okumak isteyen öğrencilere müjdeli haberi verdi:

"Açıkça söyleyebilirim en çok hoca ihtiyacı duyduğumuz bölümler buralar. Aranızda bu alanlara ilgisi olan arkadaşlarımız varsa, hiç durmasınlar ve devam etsinler. Doğrudan NFT, blockchain ve metaverse temalarını kapsayan bölüm veya programlar tasarlıyoruz şu anda."

YÖK Başkanı müjdeyi verdi: NFT ve blockchain bölümü geliyor

NFT, metaverse ve blockchain derslerinin bu temaları içerecek programların hangi üniversitelerde açılacağı şimdilik belirsizken, YÖK tarafındaki çalışmaların hızla devam ettiğini belirtelim.

Siz üniversitelere NFT ve blokchain bölümü gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından veya SDN Forum'dan bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Üniversiteler, Cumhuriyet, Erol Özvar, Metaverse, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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