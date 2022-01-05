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YÖK Başkanı Özvar üniversitelerin şehirle kucaklaşmasını istedi Açıklaması - Son Dakika

YÖK Başkanı Özvar üniversitelerin şehirle kucaklaşmasını istedi Açıklaması

05.01.2022 16:15
YÖK Başkanı Özvar üniversitelerin şehirle kucaklaşmasını istedi Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bulunduğu şehirle kucaklaşamayan üniversitelerin istenen gelişmişlik ve başarı düzeyine ulaşmasının oldukça güç olduğunu belirtti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bulunduğu şehirle kucaklaşamayan üniversitelerin istenen gelişmişlik ve başarı düzeyine ulaşmasının oldukça güç olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Özvar, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türk edebiyatının ünlü halk şairi Aşık Şenlik'in diyarı Ardahan'da bulunmaktan dolayı bahtiyar olduğunu söyledi.

Kültür merkezinin Aşık Şenlik'in yiğitliği ve bilgeliğinin yaşatılmasında önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirten Özvar, şöyle konuştu:

"Sizlerle birlikte olmanın teması olarak şehir ve üniversiteyi seçtim. Şehir, insanların kitle halinde toplandıkları mekanlardır. Düzen ve dengenin oluşmadığı şehirlerde sosyal ve ekonomik sorunlar kaçınılmazdır. İşsizlik, hırsızlık, terör, uyuşturucu ve salgın hastalıklar bu tür şehirlerin belirgin özellikleridir. Üniversite ise şehrin ileri düzeyde bilginlerinin bulunduğu, toplumsal düzen ve denge araçlarının üst düzeyde arandığı ve araştırıldığı kutsal mekanlardır. Çünkü üniversitelerde insanlığın refahı ve mutluluğundan başka bir şey konuşulmaz."

Üniversitelerin çağ ve toplumun ruhuna uygun misyon üstlendiğini aktaran Özvar, içinde bulundukları sürecin dünyada dengelerin yeniden kurulduğu dönem olduğunu anlattı.

"Üniversitelerin kampüste kabuğuna çekilmesini istemiyoruz"

Özvar, bu kritik periyotta üniversitelere oldukça yüksek düzeyde misyon yüklediklerini ifade ederek, misyonlarının yanı sıra kuruldukları bölgelere katkılarından bahsetti.

Üniversiteden öncelikle şehrin sosyal ve kültürel yapısı ile ekonomisini canlandırmasını beklediklerini dile getiren Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversite kampüste kendi kabuğuna çekilmiş, şehir ile irtibatı olmayan bir kurum değildir. En azından biz üniversitelerimizin bu durumda olmasını istemiyoruz. Üniversitenin sağladığı istihdam, satın aldığı mal ve hizmetler, öğrencilerin, çalışanların ve ziyaretçilerin harcamaları şehrin ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Diğer taraftan, şehirdeki ticaret ve iş dünyasının üniversite ile yapacağı iş birlikleri de üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye ve ticarete aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamalıdır."

Özvar, üniversitenin şehrin sosyal ve kültürel gelişimine de öncülük ve rehberlik etmesini beklediğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Üniversite ya da sürekli eğitim merkezleri tarafından şehir halkına sunulan hizmetler şehri ve halkı dinamik hale getirmelidir. Hayat boyu öğrenme kapsamında fertlerin mevcut mesleki yetkinliklerini daha ileri seviyeye taşımaları için sertifikalı kurslar düzenlemeli, meslek yüksekokulları kanalıyla sertifikaya dayalı meslek kursları düzenlemeli kişilerin hem meslek sahibi olma hem de iş bulma imkanlarını artırmalıdır. Bu bölgede ihmal edilebilecek her bir gencimizin bizim için bir kayıp olduğunun farkında olmamız gerekir. Lisede okuyan öğrencilere, üniversiteye hazırlanan öğrencilere ve işsiz olan gençlerimize yönelik üniversitenin mutlaka en az bir projesinin olması gerektiği kanaatindeyim."

"Yenilikler peşinde olmalarını beklemekteyim"

Türkiye'de 2008 yılı itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel hassasiyetiyle üniversitesi bulunmayan ilin kalmadığına işaret eden Özvar, farklı şehir ve kültürlerden üniversiteye gelen öğrencilerin ve üniversite personelinin, gittikleri şehirlere sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan önemli katkı sağlamasını beklediklerini belirtti.

Farklı bölgelerden gelen öğrencilerin, bölgelerarası sosyo-ekonomik entegrasyonu sağlamalarının da beklendiğine dikkati çeken Özvar, şunları kaydetti:

"Bulunduğu şehir ile kucaklaşamayan üniversitelerin, istenen gelişmişlik ve başarı düzeyine ulaşması oldukça güçtür. Üniversitemizde yapılacak lisansüstü çalışmalarda, öncelikle şehrin ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılmasını, sanayici ve tüccarlarımıza yol gösterici akademik araştırmalar yapılmasını, kamu hizmeti veren devletin diğer kurumlarının hizmet kalitesini artırmak amacıyla yenilikler peşinde olmalarını beklemekteyim. Ardahan ilinde nüfusun ortalama üçte ikisinin kırsalda yaşaması, ticaret merkezlerine olan uzaklık ve coğrafi etkenlerden dolayı tarım ve hayvancılığın il ekonomisinde önemli bir paya sahip olduğunu görmekteyiz. Şehrimizin dışarıya göç vermesini bir şekilde üniversitemizin diğer paydaşlar ile birlikte geliştirdiği projelerle durdurmak gerekiyor."

Kültür merkezi girişinde üniversite öğrencilerinin halk oyunları gösterisiyle karşılanan Özvar, kurdele keserek açılışı yaptı.

Üniversitedeki birimleri gezen Özvar, Ardahan Valisi Hüseyin Öner'i de makamında ziyaret etti.

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Üniversite, Erol Özvar, Ardahan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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