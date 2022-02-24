YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan Ege Üniversitesine ziyaret - Son Dakika
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan Ege Üniversitesine ziyaret

24.02.2022 12:09

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'yi yükseköğretimde olabileceği en yüksek düzeye getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'yi yükseköğretimde olabileceği en yüksek düzeye getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İzmir'de temaslarda bulunan Özvar, Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret etti. Ziyaret öncesi EÜ Rektörlüğü bahçesinde akademik ve idari personele seslenen Özvar, Ege Üniversitesinin başarılarını yakından izlediğini belirtti.

Üniversitelerin bilim yuvası olduğunu ve insanlığa ışık tuttuğunu vurgulayan Özvar, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, Türkiye'yi yükseköğretimde olabileceği en yüksek düzeye getirmek. Ülkemizdeki bütün üniversitelerin hem Türkiye'ye hem dünyaya önderlik edebilmesi için çalışıyoruz, zaten öyle. Ama bunun kalitesini artırabilmek ve bütün dünyaya bilimin ışığını kalitesini buradan göstermek istiyoruz. İzmir, Ege çok özel bir yer. Asırlardan beri Anadolu'nun Akdeniz'e, Avrupa'ya açılan en önemli kapılarından biri. Bu özelliğiyle bütünleşen bir Ege Üniversitesini hayal ediyoruz. Üniversitenin dünya sıralamasında daha üst sıralara çıkabilmesi için gayret sarf ediyoruz."

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, daha sonra EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile makamında görüştü.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan Ege Üniversitesine ziyaret
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan Ege Üniversitesine ziyaret
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan Ege Üniversitesine ziyaret

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Erol Özvar, Türkiye, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan Ege Üniversitesine ziyaret - Son Dakika


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