Son Dakika Haberleri: YÖK Başkanı Saraç 8 Üniversite Rektörüyle Buluştu

YÖK Başkanı Saraç 8 Üniversite Rektörüyle Buluştu

48 dakika önce

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bazı üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi.

YÖK Başkanı Saraç 8 Üniversite Rektörüyle Buluştu, System.String[]
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bazı üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi.

YÖK Başkanı Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ardahan, Artvin Çoruh, Batman, Bitlis Eren, Gümüşhane, Hakkari, Kilis 7 Aralık, Osmaniye Korkut Ata üniversitelerinin rektörleriyle YÖK'te toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:18 Kaynak: AA

Twitter, Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurulu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, Yıldırım'ın "Teşekkürler İstanbul" Afişine Twitter'dan Yanıt Verdi İçişleri Bakanı Soylu'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama: Gerçeklik Payı Yoktur ABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım'a Yanıt Verdi: Ben İstanbulluya Huzur Getirdim!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 22:06:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YÖK Başkanı Saraç 8 Üniversite Rektörüyle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]