YÖK Başkanı Saraç 8 Üniversite Rektörüyle Buluştu
48 dakika önce
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bazı üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi.
Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç
, bazı üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi.
YÖK Başkanı Saraç, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, Ardahan
, Artvin
Çoruh, Batman
, Bitlis
Eren, Gümüşhane
, Hakkari
, Kilis
7 Aralık
, Osmaniye Korkut Ata
üniversitelerinin rektörleriyle YÖK'te toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:18 Kaynak: AA
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