YÖK'ten sözleşmeli uzman alım ilanı - Son Dakika

YÖK'ten sözleşmeli uzman alım ilanı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, sözleşmeli olarak uzman personel alınacağını duyurdu.

YÖK'ten sözleşmeli uzman alım ilanı, System.String[]

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, sözleşmeli olarak uzman personel alınacağını duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, alınacak uzmanların 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edileceği belirtildi.

Alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından YÖK tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacak. Bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacak. YÖK tarafından yapılan açıklamada, alınacak sözleşmeli 3 uzman için her biri ayrı olmak üzere, "1. Uzman için; Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden mezun olup, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ana bilim dalında yüksek lisans yapmış olmak. İngilizce dilinde KPDS,YDS, YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan en az (C) düzeyinde dil belgesine sahip olmak. 2. Uzman için; Üniversitelerin Fen- Edebiyat Fakültesi ile Edebiyat Fakültelerinin İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık veya Eğitim Fakültelerinin İngilizce Öğretmenliği bölümlerinden veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu bölüme eşdeğerliliği kabul edilen bölümlerin birinden mezunu olmak.

İngilizce dilinde KPDS,YDS, YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan en az (B) düzeyinde dil belgesine sahip olmak. 3. Uzman için; Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi veya Edebiyat Fakültelerinin birinden mezun olmak.

Arapça dilinde KPDS,YDS, YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan en az (B) düzeyinde dil belgesine sahip olmak" gibi niteliklerin arandığı kaydedildi.

Alınacak uzmanlarda aranan en büyük şart ise "Devlet Memurları Kanununun 48 inci" maddesinde yazılı genel koşulları taşımak. Başvuru için istenilen belgeler, başvuru şekli, yeri ve tarihi ise şu şekilde belirtildi:

"Başvuru formu (fotoğraflı ve imzalı), Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi, 2018 KPSS P3 sonuç belgesi, Yabancı Dil Bilgisi seviyesini gösteren belge, Özgeçmiş, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığını gösteren belge."

Başvurular "www.yok.gov.tr" adresinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 25 Eylül 2020 - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (Personel Dairesi Başkanlığı) Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent/ Ankara adresinde olacak şekilde posta ile gönderilebilecek. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.

Sonuçların açıklanması

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2018 KPSS P3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi "www.yok.gov.tr" sitesinde ilan edilecek. Adaylara, ayrıca yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacak.

Öte yandan, açıklamada sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınmasının zorunlu olduğu bildirilirken, adayların nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacağı ve kontenjan sayısı kadar aday alınacağı vurgulandı. - ANKARA

Yükseköğretim Kurulu, Yabancı Dil Sınavı, İngilizce, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YÖK'ten sözleşmeli uzman alım ilanı - Son Dakika

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