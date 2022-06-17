YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kar'dan Çanakkale Valisi Aktaş'a ziyaret - Son Dakika
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YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kar'dan Çanakkale Valisi Aktaş'a ziyaret

17.06.2022 13:05
YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kar'dan Çanakkale Valisi Aktaş'a ziyaret

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'a ziyarette bulundu.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'a ziyarette bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette YÖKAK Başkanı Kar, Vali Aktaş ile bir süre sohbet etti.

Çanakkale'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kar, misafirperverliklerinden dolayı Aktaş'a teşekkürlerini iletti.

Vali Aktaş da Kar'a günün anısına Şehitler Abidesi minyatürü hediye etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kar'dan Çanakkale Valisi Aktaş'a ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kar'dan Çanakkale Valisi Aktaş'a ziyaret - Son Dakika
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