YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kar'dan Çanakkale Valisi Aktaş'a ziyaret

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette YÖKAK Başkanı Kar, Vali Aktaş ile bir süre sohbet etti.

Prof. Dr. Ahmet Akın'dan şaşkınlık yaratan sözler: 4 bin kız erkek olmak için bekliyor

Kaynak: AA

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