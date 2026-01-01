Karlı yolda kontrolden çıkan kamyonet 2 çocuğa çarptı

Kağıthane'de yokuştan kayan bir kamyonet, sokakta kartopu oynayan iki kardeşe çarptı. Kazada yaralanan çocuklar hastaneye kaldırılırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

KARLI YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI

Olay, saat 14.15 sıralarında Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ani bastıran kar yağışının ardından 34 FRT 676 plakalı kamyonetin sürücüsü, yokuştan inmeye çalıştı. Ancak bir süre sonra araç, karlı yolda kontrolden çıkarak kaymaya başladı.

KARTOPU OYNAYAN KARDEŞLERE ÇARPTI

Kayarak ilerleyen kamyonet, sokakta kartopu oynayan F.Z.E. (10) ile kardeşi Ö.H.E. (8)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar yol kenarına savrularak yaralandı. Kontrolden çıkan kamyonet, ardından park halindeki 34 DND 240 plakalı otomobile ve doğalgaz kutusuna çarparak durabildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazanın ardından araçtan inen sürücü, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralı kardeşler, ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan mahalle sakini Mirza Ahmet Karakaş, "Araba yukarıdan geliyormuş, çocuklar da kayıyormuş. İki çocuk bir anda arabanın altına girmiş. Şu an durumları iyi" ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ KUTUSU DA HASAR GÖRDÜ

Kaza sonrası doğalgaz kutusu zarar gördü. Ekipler, güvenlik önlemi alarak gaz akışını kesti ve onarım çalışması başlattı. Kazaya karışan araçlar, trafik çekicisiyle emniyet otoparkına götürüldü.

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.