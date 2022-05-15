Yol düzeltme çalışması yapan iş makinesi uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
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Yol düzeltme çalışması yapan iş makinesi uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı

15.05.2022 09:59
Yol düzeltme çalışması yapan iş makinesi uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde yol düzeltme çalışması yapan iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde yol düzeltme çalışması yapan iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Ayanıs Mahallesi Paraşüt Tepe mevkiinde meydana geldi. Bölgede yol düzeltme çalışması yapan bir iş makinesinin uçurumdan yuvarlanması sonucu bölgeye asker, itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yürüttükleri titiz çalışma sonucu yaralı 2 kişiyi bulundukları bölgeden alarak ambulansa teslim etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, iş makinesinin bulunduğu bölgeden çıkarılması için de çalışma başlatıldı. - VAN

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İtfaiye, Asker, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yol düzeltme çalışması yapan iş makinesi uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yol düzeltme çalışması yapan iş makinesi uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
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