Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde boşanma aşamasında olan bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak cadde ortasında öldürüldü.

GÖĞSÜNDEN VE BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Olay, Kahta ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, M.A., boşanma aşamasında olduğu 45 yaşındaki eşi Emine Aluç'u cadde ortasında göğsünden ve boğazından bıçakladı. Olay sırasında çiftin yanlarında bulunan ismi öğrenilemeyen kız çocukları da saldırgan tarafından elinden yaralandı.

KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Emine Aluç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Şüpheli M.A.'nın olay yerinden kaçtığı, şahsın yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.