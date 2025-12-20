Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti - Son Dakika
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti

Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti
20.12.2025 20:00
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında göğsünden ve boğazından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde boşanma aşamasında olan bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak cadde ortasında öldürüldü.

GÖĞSÜNDEN VE BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Olay, Kahta ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, M.A., boşanma aşamasında olduğu 45 yaşındaki eşi Emine Aluç'u cadde ortasında göğsünden ve boğazından bıçakladı. Olay sırasında çiftin yanlarında bulunan ismi öğrenilemeyen kız çocukları da saldırgan tarafından elinden yaralandı.

KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Emine Aluç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Şüpheli M.A.'nın olay yerinden kaçtığı, şahsın yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Kahta, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  1234 1234:
    idam edin bu hayvani bu ne vahşet ya 154 11 Yanıtla
    Yiğitin Harmanolduğu Yer Yiğitin Harmanolduğu Yer:
    ok'tamı var Yay'damı var? bilemiyoruz ama, cinayetin her türlüsüne karşıyız. 13 5
    Serkan ergezer Serkan ergezer :
    ESKİ TÜRKİYE'Yİ ÖZLÜYORUZ ARIYORUZ MAALESEF 10 1
  123456 123456:
    Kanını sktimin kansızı. İnşallah seni de hapishanede karı ederler mahkumların karısı olursun şerefsiz. zaten boşanacakmışsın itooolu it. ne geçti eline vay aklının avlasını sktimin beyinsizi vay 131 16 Yanıtla
  1234 1234:
    idam şart 116 9 Yanıtla
  340856 340856:
    O.cocugu 86 11 Yanıtla
  Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Caddenin ismi değişir artık. 32 13 Yanıtla
    Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Aynen Ender Kervancıoğlu olsun. 14 6
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti - Son Dakika
