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Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi - Son Dakika

Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi

03.11.2021 18:37

Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi Karabük'te iki ayrı trafik kazası: 1'i bebek 6 yaralı Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında otomobiller yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi

Karabük'te iki ayrı trafik kazası: 1'i bebek 6 yaralı

KARABÜK - Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında otomobiller yoldan çıkarak şarampole devrildi. Her iki kazada biri bebek 6 kişi yaralanırken, 10 haftalık hamile olan banka çalışanını ise sağlık görevlileri sakinleştirdi.

İçerisinde özel bir banka çalışanlarının bulunduğu Melih Ayberk Ekşioğlu idaresindeki 78 AJ 900 plakalı otomobil Karabük'ten Bartın'a seyir halinde iken Ahmetusta mevkiinde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda virajı döndüğü sırada yoldan çıkarak şarampole devrildi. Uçuruma yuvarlanmaktan ağaçların tuttuğu otomobilden kendi imkanı ilen çıkan bir kişi yola çıkarak yardım istedi. Bu sırada yoldan geçmekte olan Salih Güney isimli bir sürücü, araçta bulunan diğer yaralıları çıkartarak, durumu 112 Acil servis hattına bildirdi. Bunun üzerine olay yerine İtfaiye, AFAD, Jandarma ve Trafik Polisi sevk edildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Nazlı Evlekoğlu (27), Nazlıcan Soydaş ve Berfu Taşdelen yaralanırken, sürücü ise yara almadan kurtuldu.

"Hamile kadını sağlık ekipleri sakinleştirdi"

Yaşadığı kazadan dolayı korku ve panik yaşayan 10 haftalık hamile olan Nazlı Evlekoğlu bebeğine bir şey olacağı korkusu ile gözyaşlarına boğuldu. Hamile kadını sağlık görevlileri sakinleştirdi. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"Yoldan çıkarak takla attı"

Karabük - Eskipazar karayolunda meydana gelen diğer kazada ise, Fatih Sarıaslan idaresindeki 06 VLM 38 plaka sayılı otomobil Karabük'e seyir halinde iken Çayköy mevkiine geldiği esnada yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki şarampole takla atarak devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımları ile otomobilde bulunan sürücüsü Sarıaslan ile eşi Semra Sarıaslan ve 3 yaşındaki bebekleri Hümeyra Ayşe Sarıaslan çıkarılarak durum 112 ekiplerine bildirildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan kazalardan dolayı Trafik ekipleri tahkikat başlatırken, araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi
Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi
Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi
Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi

Otomobil, Karabük, Bartın, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi - Son Dakika


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