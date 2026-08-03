Yolu trafiğe kapatan düğün konvoyuna rekor ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yolu trafiğe kapatan düğün konvoyuna rekor ceza

Yolu trafiğe kapatan düğün konvoyuna rekor ceza
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin’de araçlarını yol ortasında durdurarak trafiği kapatan ve drift atarak can güvenliğini hiçe sayan düğün konvoyundaki 7 sürücüye toplam 695 bin 862 lira idari para cezası kesildi.

Mersin’de düğün konvoyunda araçlarını durdurup trafiği felç eden ve yolda tehlikeli hareketler yapan magandalara emniyet güçlerinden ağır ceza geldi. Kameralara yansıyan sorumsuzluğun faturası 695 bin TL'yi aştı.

Olay, Mersin'de ana yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lüks araçlardan oluşan bir düğün konvoyu, akan trafiği hiçe sayarak yolda durdu ve ana arteri tamamen ulaşıma kapattı.

SUNROOF'TAN SARKANLAR, SIFIR ÇİZEN ARAÇLAR...

Görüntülerde, konvoydaki araçların pencerelerinden ve sunroof’larından yola doğru sarkan kişilerin trafiği tehlikeye attığı anlar yer aldı. Yolu tamamen kapatan gruptan siyah bir spor aracın ise yol ortasında kendi etrafında dönerek "drift" yaptığı ve ortalığı yoğun bir lastik dumanıyla kapladığı görüldü. Çevredeki sürücülerin can güvenliğini hiçe sayan bu magandalık anları, güvenlik ve mobil kameralarca saniye saniye kayda alındı.

Yolu trafiğe kapatan düğün konvoyuna rekor ceza

REKOR CEZALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Görüntülerin ardından harekete geçen emniyet güçleri, kuralları hiçe sayan sürücüleri tek tek tespit etti. Trafiği tehlikeye düşüren 7 araç sürücüsüne toplam 695 bin 862 TL idari para cezası kesildi.

Yolu trafiğe kapatan düğün konvoyuna rekor ceza

Cezayla da sınırlı kalmayan müdahalede 7 sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Olayda kullanılan araçlar ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Emniyet yetkilileri, toplumsal huzuru ve trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

Güncel, Trafik, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Mersin Yolu trafiğe kapatan düğün konvoyuna rekor ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı
Yeşil vatana komando kalkanı: Yangın riskine karşı kontroller artırıldı Yeşil vatana komando kalkanı: Yangın riskine karşı kontroller artırıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs’a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor
Türkiye’de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor Türkiye'de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor
Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi
Süleyman Soylu’dan yıllar sonra gelen itiraf: Gece 3’e kadar uyumadım Süleyman Soylu’dan yıllar sonra gelen itiraf: Gece 3'e kadar uyumadım

18:29
Gençlerbirliği’ne gelen yasak İrfan Can Eğribayat transferini iptal ettirdi
Gençlerbirliği'ne gelen yasak İrfan Can Eğribayat transferini iptal ettirdi
18:26
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın internet aramaları şoke etti
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın internet aramaları şoke etti
17:16
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
16:38
Çok partili dönemde bir ilk Koca kentte CHP’li belediye başkanı kalmadı
Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı
14:47
AK Parti’den muhalefete “çerçeve yasa“ bilgilendirmesi
AK Parti'den muhalefete "çerçeve yasa" bilgilendirmesi
14:46
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 18:50:43. #7.12#
SON DAKİKA: Yolu trafiğe kapatan düğün konvoyuna rekor ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.