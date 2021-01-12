Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı - Son Dakika

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi D-100 Yanyol İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. isimli bir kadın, cadde üzerinde bir anda yola çıkarak karşıya geçmek istedi. Bu sırada yol üzerinde seyir halinde olan S.G. isimli kadın sürücünün idaresindeki 06 SK 274 Toyota marka otomobil, yola çıkan kadını göremeyerek çarptı. Kaza sonrası İ.Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya karışan otomobil sürücüsü ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme balattı.