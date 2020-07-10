Yolunu kaybeden yaşlı adam kaybolduğu noktadan 10 kilometre uzakta bulundu - Son Dakika

Yolunu kaybeden yaşlı adam kaybolduğu noktadan 10 kilometre uzakta bulundu

Burdur'da yolunu kaybeden ve 2 gündür kayıp olan yaşlı adam jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Burdur'da yolunu kaybeden ve 2 gündür kayıp olan yaşlı adam jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu. Drone ve iz takip köpeklerinin desteğiyle harekete geçen 30 kişilik jandarma ve AFAD arama kurtarma timi, kayıp şahsı son görüldüğü noktadan 10 kilometre uzakta 1767 rakımlı arazide buldu.Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Edinilen bilgiye göre, 7 Temmuz tarihinde saat 20: 00 sıralarında Tefenni İlçe Emniyet Amirliğine yapılan kayıp ihbarıyla harekete geçen ekipler, en son aynı gün saat 15: 10 sıralarında Karamanlı ilçesi Kılçan köyünde görülen A.A. isimli yaşlı adamın bulunması için çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığının koordinesinde jandarma ve AFAD ekiplerinin yer aldığı 30 personelin katılımı ile drone ve iz takip köpeklerinin katkısı ile geniş kapsamlı arama kurtarma faaliyetine başlandı. Bölge halkının da destek verdiği arama çalışmaları sonucunda A.A. isimli kayıp yaşlı adam 9 Temmuz günü saat 09: 50 sıralarında Karamanlı ilçesi Dereköy köyü sınırları içindeki 1767 metre yükseklikte arazide bulundu. Genel sağlık durumu iyi olan A.A.'nın Tefenni Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenesinin ardından alınan ifadesinde, en son görüldüğü yer olan Kılçan köyünden bulunduğu yer olan Dereköy köyüne kadar yolunu kaybederek yaklaşık 10,3 km yaya olarak yürüdüğü tespit edildi. - BURDUR

Jandarma, Burdur, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 21:39 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolunu kaybeden yaşlı adam kaybolduğu noktadan 10 kilometre uzakta bulundu - Son Dakika
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