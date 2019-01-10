Yöneticiler Yolcu Gazeteciler Hancı

Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen ve Antakya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Abdullahoğlu ile görüşen Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, basın mensuplarının önemli bir mesleği icra ettiğini belirterek, "Bugün maalesef ülkemiz de hem basın özgürlüğü hem de gazetecilerin çalışma şartları iyi bir noktada değil" dedi.

Çalışkan, konuşmasının devamında "10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü, basın özgürlüğü ve bayramı gibi kutlansa da son yıllarda basına uygulanan abluka ile gazetecilerin yıldırılma ve bir tarafa özgü yayın yapma projesiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Basın tek bir şahsın kontrolüne girmeye başladı. Bu da, ülke adına, özgürlükler adına üzüntü verici bir durum. 30 gazetenin aynı anda aynı manşeti attığını görüyor, algı operasyonlarının yapıldığına şahit oluyoruz.

Bendeniz de bir basın emekçisi olarak da şunu ifade etmeliyim ki bugün ülkenin kalkınması adına özgür medyaya ihtiyaç var. Basının özgür olmadığı yerde ülkenin özgür olduğunu söylemek mümkün değildir. Basın rahat konuşuyorsa o ülke özgürdür.

Siyasetçiler, yöneticiler iktidarlar geçici ama gazeteciler her dönem ayaktadır. Halkın eli, ayağı, gözü, kulağı konumundadır. Yöneticiler yolcu, gazeteciler hancıdır. Bu bilinçle hareket etmek durumundayız ve bu günün gerçek manada bir bayram olarak kutlanmasını arzu ediyoruz. Umarız, emeklerinin karşılığını aldığı ve saygınlıklarının tekrar kazanıldığı gün olsun.

Yerel basının da linçe maruz kalarak, basın ilanlarının kısıtlanması, matbaa/baskı anlamında son günlerde yaşana ekonomik sıkıntılarla, matbaaların büyük mali sıkıntılar yaşadığını kâğıt dahi ithal edildiği için maliyetlerin pahalı durumda olduğunu görüyoruz.

Saadet partisi Hatay teşkilatı olarak 'geleneksel iftarla basın buluşmaları' gibi etkinliklerimiz diğer siyasilere de örnek olduk. Bu tür çalışmaları sürdüreceğiz. Bugün de olacağı gibi bundan sonra da gerek belediye başkanlığı gerek iktidar gibi yönetimde olduğumuzda basına her türlü desteği vereceğimizi taahhüt ediyorum.

Bu günümüzün hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm gazeteci meslektaşlarımızın vefat edenlerini de rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları âli olsun" diye konuştu.

Doç. Dr. Necmettin Çalışkan'a Saadet Partisi Hatay İl Başkanı Mustafa Eğe, İl Başkan Yardımcısı F. Serdar Özal ve Defne İlçe Başkanı Mehmet Aydoğan eşlik etti.