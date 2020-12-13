Yönetmen Atalay Taşdiken Dostluk Kısa Film Festivali kapsamında söyleşiye katıldı Açıklaması - Son Dakika

Yönetmen Atalay Taşdiken Dostluk Kısa Film Festivali kapsamında söyleşiye katıldı Açıklaması

13.12.2020 23:49
Yönetmen Atalay Taşdiken Dostluk Kısa Film Festivali kapsamında söyleşiye katıldı Açıklaması, System.String[]

Yönetmen Atalay Taşdiken, filmlerin hikayesinin samimi olmasının önemine işaret ederek, "İnsanlar bir filmi izlerken o hikayenin, o yönetmenin anlatmak istediği, dünyanın bütün unsurlarıyla hikayesiyle mekanıyla dekoruyla aksesuarıyla yani ekrana gelen her şeyiyle ilgili bir samimiyet...

Yönetmen Atalay Taşdiken, filmlerin hikayesinin samimi olmasının önemine işaret ederek, "İnsanlar bir filmi izlerken o hikayenin, o yönetmenin anlatmak istediği, dünyanın bütün unsurlarıyla hikayesiyle mekanıyla dekoruyla aksesuarıyla yani ekrana gelen her şeyiyle ilgili bir samimiyet testi yapıldığında o testi geçiyorsa seyirci ya da profesyoneller filmi seviyorlar." dedi.

Taşdiken, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali kapsamında festivalin Instagram hesabından canlı yayınlanan söyleşiye katıldı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festivalin direktörü Faysal Soysal'ın sorularını yanıtlayan Taşdiken, izleyicilere sektördeki tecrübelerini aktardı.

Taşdiken, kendi filmlerinin yapımcılığını biraz da zaruretten dolayı üstlendiğini, bu yüzden kendisini hiçbir zaman "yapımcı" kimliğiyle tanımlamadığını söyledi.

Yeşilçam döneminin sinema anlayışından bahseden yönetmen, "O dönem 'yapımcı sineması'nın olduğu bir dönem. Yani bugünkü Hollywood benzeri, sermaye akıtan sektörleşmiş bir yapımcıdan söz etmiyoruz tabii. Ama en azından Anadolu'daki işletmecilerin 'Bana bu sene üç tane Cüneyt Arkın filmi yap' ya da 'Bana iki tane Ayhan Işık filmi yap' gibi siparişlerinin belli anlamda finansmanını garanti edebileceği yapımcılar... Evet ama sonuçta yapımcılar ve iş yaptıran insanlar. Bugün maalesef o yok." diye konuştu.

Atalay Taşdiken, sektörün zorluklarını anlatarak, şöyle devam etti:

" 'Mommo Kız Kardeşim' filmi benim ilk senaryom, ilk projem değildi. Mommo'dan önce üç tane yazdığım, bitirdiğim sinema projesi vardı. Tabii insan sektörün içinde değilken biraz romantik bakabiliyor. Daha doğrusu biz romantik insanlarız. Yani ister istemez öyleyiz. Zannediyoruz ki biz bu projeyi yazdığımız zaman birileri kapımıza gelecek, 'Aman bunu biz yapalım' diyecek, öyle olmasa bile biz birilerinin kapısına gidip çok kolay ikna edeceğiz. İşte Yeşilçam'daki yapımcı gibi, 'Tamam yapalım kaç para lazım?' diyecekler... Tabii biz bu romantizmle hareket ettik. Daha önce üç tane senaryom vardı ve her birinde de benzer hayal kırıklıklarını yaşadım."

"Mommo'yu çocukların gözünden anlatmayı seçtim"

Kendisini ilk filmi "Mommo"ya getiren sürecin hiç kolay geçmediğine işaret eden Taşdiken, "Mommo'ya geldiğimde aslında artık bir projeyi yazıp çok kolaylıkla hayata geçirmenin mümkün olmadığını görmüştüm. Mommo'yu yazmaktaki motivasyonum hem hikayenin benim açımdan çok değerli ve etkileyici olmasıydı hem de açıkçası, kimsenin çok yüksek bütçeler gerektiren bir projeyle ilk filmini yapma riskine girmeyeceğini gördüm. Mommo biraz da o açıdan benim için avantajlı bir projeydi. En son 'Köyüme giderim, bana inanmış arkadaşlarımı alırım, gerekirse oyuncu olmayan insanlarla ben bu hayalimi gerçekleştiririm. Yapabileceğim bir işi yazayım.' dedim ve o işi de kendim girdim, kendim başladım, kendim bitirdim." ifadelerini kullandı.

Taşdiken, "Mommo"nun ilgi görmesinin "samimi" olmasından kaynaklandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnsanlar bir filmi izlerken o hikayenin, o yönetmenin anlatmak istediği dünyanın bütün unsurlarıyla hikayesiyle mekanıyla dekoruyla aksesuarıyla yani ekrana gelen her şeyiyle ilgili bir samimiyet testi yapıldığında o testi geçiyorsa bir defa seyirci ya da profesyoneller filmi seviyorlar. Bence Mommo'nun sırrının ilk unsuru samimiyet. Bir diğer temel unsur da ben Mommo'yu çocukların gözünden anlatmayı seçtim. Yani kamerayı o çocuğun dünyası, o çocuğun gözüyle kullanmaya çalıştım. Sonuçta çocuklar da büyükler de onun içine girebildi. Çünkü büyükler de zamanında çocuktu. Yani çocukluğu hepimiz biliyoruz."

Alışılmışın aksine önce uzun sonra kısa metraj film çektiği bilgisini veren yönetmen, "Bizde 'Filmin iş yapmasını istiyorsan ya ağlatacaksın ya güldüreceksin' diye klasik bir laf vardır. O kadar basit bir şey değil. Ağlatmak kolay bir şey olabilir ama daha değerli olan, insanın gönlünde bir iz bırakıp zaman zaman hatırına gelmesi, bir sahnesinden, diyaloğundan ya da bakışından hafızasına kazınması ve o filmi izledikten sonra küçük de olsa hayata bakışının değişmesi. Bir film bunu başarabiliyorsa başarılı olmuştur." dedi.

Dünyanın dört bir yanından 47 kısa film ile 3 uzun metraj filmi çevrim içi olarak sinemaseverlerle buluşturan 3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, yarınki gösterimlerin ardından ödül töreniyle sona erecek.

Atalay Taşdiken, Kısa Film, Yönetmen, Film, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yönetmen Atalay Taşdiken Dostluk Kısa Film Festivali kapsamında söyleşiye katıldı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD Hazine Bakanlığı'na ait çok sayıda gizli veri çalındı! Ulusal Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat istifa etti Sergen Yalçın Alanya maçı sonrası patladı: Hakemler berbat, kimle mücadele edeceğimizi şaşırdık İranlı eski milletvekili Nasıri, Zarif'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımını eleştirdi Lille Bordeaux'yu 2-1 mağlup etti ve iç sahadaki yenilmezliğini sürdürdü İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu Fox TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor
Hırvat teknik adam Otto Bariç, koronavirüse yenik düştü Hırvat teknik adam Otto Bariç, koronavirüse yenik düştü         
23:19
Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edecek Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edecek         
22:26
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
Sahte polis, gerçek sivil polise kimlik sorunca yakalandı Sahte polis, gerçek sivil polise kimlik sorunca yakalandı         
21:15
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve tablet açıklaması Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve tablet açıklaması         
20:19
Usta oyuncu Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti Usta oyuncu Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti         
20:03
Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı         
17:59
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Koronavirüs aynı aileden 3 kişiyi hayattan kopardı Koronavirüs aynı aileden 3 kişiyi hayattan kopardı         
16:29
Manisa'da otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı Manisa'da otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı         
16:08
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada         
14:04
2 aylık buzağıya cinsel saldırı, 2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı         
11:00
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum         
10:43
7 yaşındaki kız çocuğu, yaptığı bileklikleri satarak hastaneye tam 157 bin lira bağışladı 7 yaşındaki kız çocuğu, yaptığı bileklikleri satarak hastaneye tam 157 bin lira bağışladı         
21:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 00:10:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yönetmen Atalay Taşdiken Dostluk Kısa Film Festivali kapsamında söyleşiye katıldı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei