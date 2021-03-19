Yönetmen Guy Ritchie, Antalya OSB'de iş fırsatlarını değerlendirdi - Son Dakika

Yönetmen Guy Ritchie, Antalya OSB'de iş fırsatlarını değerlendirdi

19.03.2021 11:07
Yönetmen Guy Ritchie, Antalya OSB'de iş fırsatlarını değerlendirdi, System.String[]

Dünyaca ünlü İngiliz Yönetmen Guy Ritchie, film çekimi için geldiği Antalya'da, yönetmenliğin dışında sürdürdüğü üretim faaliyetleri ile ilgili de çalışma yaptı.

Dünyaca ünlü İngiliz Yönetmen Guy Ritchie, film çekimi için geldiği Antalya'da, yönetmenliğin dışında sürdürdüğü üretim faaliyetleri ile ilgili de çalışma yaptı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi firmalarını ziyaret edip, ürün ve üretim süreçleri hakkında bilgi alan ünlü yönetmen, iş fırsatlarını değerlendirdi.

Başrolünü aksiyon filmlerinin yıldız ismi Jason Statham'ın oynadığı Five Eyes filminin çekimleri için Antalya'yı seçen dünyaca ünlü İngiliz Yönetmen Guy Ritchie, yönetmenliğin dışında sürdürdüğü üretim faaliyetleri kapsamında, özel üretimini yaptığı ürünlerin imalatları için Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret edip, iş fırsatlarını değerlendirdi. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ev sahipliğinde bölgede faaliyet gösteren 3 firmayı gezen Ritchie, firmaların ürünleri ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Kendi projeleri ve imalatını yaptırmak istediği ürünler ile ilgili firma yetkilileriyle görüşmeler yapan ünlü yönetmen, fabrikalarda fotoğraf ve video çekmeyi de ihmal etmedi.

Devrim Erbil tablosu hediye edildi

Özel bir helikopter ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ne gelen Guy Ritchie'yi, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar karşıladı. Günün ilk ziyaretini Bölge Müdürlüğüne yapan dünyaca ünlü yönetmene burada Başkan Ali Bahar tarafından Antalya OSB ve firmaları hakkında bir sunum yapıldı. Başkan Bahar, yaklaşık bir saat süren toplantının sonunda Türkiye'nin yaşayan en büyük sanatçılarından biri olan Devrim Erbil'in tablosunu Guy Ritchie'ye hediye etti.

3 firma gezdi

İlk firma ziyaretini AGT Ağaç San. Tic. AŞ'ye yapan Guy Ritchie'ye AGT Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Semih Söylemez eşlik etti. Yaklaşık 302 dönüm arazi üzerine kurulu tesisi elektrikli araçlar ile gezen Ritchie, zaman zaman araçtan inerek üretim süreçlerini yakından inceledi. Günün ikinci tesis ziyaretini Kristal Endüstriyel Mut. Çam. Mak. Paz. San. ve Tic. AŞ'ye gerçekleştiren dünyaca ünlü yönetmen, firma yetkilileri Ramazan Kaynakçı ve Abdi Kilit ile birlikte üretim hattını gezip, firmanın özel üretim lezzetlerinin tadına baktı. Günün son ziyaretini Ahmet Kasapoğlu Mob. San. ve Tic. Ltd. Şti'ye yapan Ritchie, firma sahibi Ahmet Kasapoğlu ile İngiltere'deki ofisleri ve ortaklaşa yapabilecekleri çalışmalar ile ilgili görüştü. Ünlü yönetmen, yaklaşık 4 buçuk saat süren temaslarının ardından Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk tarafından tahsis edilen özel helikopter ile bölgeden ayrıldı.

Antalya OSB'den etkilendi

Guy Ritchie'nin Antalya OSB'den ve buradaki üretim imkanlarından etkilendiği belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Türkiye çok büyük bir ülke, Antalya'mız da ülkemizin en müstesna şehirlerinden bir tanesidir. Dağları, denizi ve doğal güzellikleri ile evrensel bir şehir olan Antalya, adeta bir film platosunu andırıyor ve bu yönüyle de dünyaca ünlü bir yönetmene ve film çekimlerine ev sahipliği yaptı. Bugün bizler de o dünyaca ünlü yönetmene, Guy Ritchie'ye ev sahipliği yaptık. Kendisinin yönetmenliğin dışında üretim ile ilgili de işleri var, bir iş insanı aynı zamanda. Ülkemizin ve Antalya'mızın üretim kalitesini kendisine bugün bizzat gösterme şansını yakaladık. Ahşap ve makine sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızda incelemelerde bulunup, Bölgede gerçekleştirilebilecek imalatlar hakkında bilgi aldı. Mutluyuz, çünkü ülkemizin ve kentimizin imkanlarını dünyaya tanıtıp taşıma fırsatı elde ettik. Zaman sınırlaması nedeniyle sadece 3 firmamızı gezdirebildik. Fakat diğer birçok firmamız ile ilgili de kendisine bilgi verdik. Burada istediği her şeyi tek seferde yaptırabileceği firmalar olduğunu gördü. Antalya Organize Sanayi Bölgemizden, bu büyüklükten ve buradaki üretim imkanlarından çok etkilendiğini bizlere bizzat iletti" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Yönetmen Guy Ritchie, Antalya OSB'de iş fırsatlarını değerlendirdi
Yönetmen Guy Ritchie, Antalya OSB'de iş fırsatlarını değerlendirdi
Yönetmen Guy Ritchie, Antalya OSB'de iş fırsatlarını değerlendirdi
Yönetmen Guy Ritchie, Antalya OSB'de iş fırsatlarını değerlendirdi
Yönetmen Guy Ritchie, Antalya OSB'de iş fırsatlarını değerlendirdi

Guy Ritchie, Yönetmen, Antalya, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yönetmen Guy Ritchie, Antalya OSB'de iş fırsatlarını değerlendirdi - Son Dakika


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