Yönetmen Laxe, "Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali"nde söyleşiye katıldı Açıklaması - Son Dakika

İlk uzun metrajlı filmi "You All Are Captains"ın prömiyerini 2010'da Cannes Film Festivali'nde yapan ve FIPRESCI Ödülü'nü kazanan İspanyol yönetmen Oliver Laxe, "7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali"nin "Son Taslak Endüstri Bölümü"nde "Ustalık Sınıfı" etkinliği gerçekleştirdi.

Başarılı yönetmen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle, Siyer Vakfı ile Fidan Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festivalin bu yıl jüri başkanlığını üstlendi.

Atlas Sineması'ndaki söyleşide Laxe, ustaların sinemasıyla bugünün yönetmenlerini kıyaslayarak, bugün sinemanın eski parıltısının olmadığını söyledi.

Laxe, sinema yapanların kalpten gelerek bir film ortaya koymaları gerektiğini dile getirerek, "Filmleri izleyen kişilerde bir şeyler uyandırması gerekir. Bugünün sinemacılarında bu duygular bulunmazken diğer insanları etkilemeleri zor. Dolayısıyla sinema yapan bizleri küçük oyuncaklarıyla oynayan çocuklar gibi görüyorum, sürekli denemeler yapıyoruz." dedi.

Sinemada başarılı olmasını değişimler yapmamasına bağlayan Laxe, bunun sebebini ise şöyle açıkladı:

"Çünkü ilk günlerdeki masumluğumu hala içimde saklıyorum. Hala bir çocuk olarak yoluma devam ediyorum. Böyle olduğu zaman korkularınız olmuyor, hesapları bir kenara bırakıyorsunuz. Bir inancınız oluyor, buradaki genç arkadaşlarıma tavsiyem eğer içlerindeki o çocukla bağlantıyı kurabilirlerse kendileri için çok faydalı olacaktır. Bunun dışında kolay olan şeylerden kaçıyorum. Buradaki başarının şifrelerinden birisi de kalpten gelen şeyler zaman içerisinde kaybolmuyor. Çünkü bunların hepsi hayallerinizle ve hatıralarınızla oluşuyor."

Cannes Film Festivali'nden daha çok annesinin filmlerini beğenmesini önemsediğini anlatan başarılı yönetmen, filmlerinde hikayelerini oluştururken en büyük ilhamının da büyük annesi olduğunu belirtti. Laxe, "Büyük annemin hayatın zorluklarını anlatışı, savaşlar, açlık, sefalet, ses tonundaki sahicilikten çok şey çıkartıyorum." diye konuştu.

Kırsal bir yerde münzevi bir hayat yaşadığını dile getiren Oliver Laxe, küçük hikayeleri olan anonim karakterlere filmlerinde yer vermekten hoşlandığını kaydetti.

Laxe, Türkiye'nin geleneği olan bir ülke olduğunu ifade ederek, "Ülkenin güzel bir ayna olarak var olduğunu düşünüyorum ve bize güzel bir görüntü verebilir burası." şeklinde konuştu.