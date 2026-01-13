Yoon Suk Yeol İçin İdam İstendi - Son Dakika
Yoon Suk Yeol İçin İdam İstendi

13.01.2026 16:30
Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a ayaklanmaya liderlik suçlamasıyla idam cezası talep edildi.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yargılandığı sıkıyönetim davasında sona yaklaşıldı. Yoon'un "ayaklanmaya liderlik etme" suçundan hakim karşısına çıktığı davanın son duruşması Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde yapıldı. Yoon ve savunma ekibi, sıkıyönetim ilanının başkanlık yetkileri kapsamında bulunduğunu ve bu nedenle yargı denetimine tabi olmadığını savunarak iddianamenin reddedilmesi gerektiğini ifade etti. Delilleri inceleyen ve son savunmaları değerlendiren Özel Savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibi ise, Yoon'un sıkıyönetimi yargı ve yasama organlarının kontrolünü ele geçirmek ve iktidarını sürdürmek için kullandığını ve bu yolla anayasayı ihlal ettiğini vurguladı. Yoon'un "ayaklanmanın elebaşı" olduğunu kaydeden savcılık, Yoon için idam cezası talep ettiğini açıkladı. Mahkemenin, dava ile ilgili nihai kararı Şubat ayında vermesinin beklendiği bildirildi.

Görevden alınmış ve tutuklanmıştı

Dönemin Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Ulusal Meclis, bu nedenle Yoon hakkında azil süreci başlatmıştı. Yetkileri askıya alınan ve tutuklanan Yoon, Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nin Ulusal Meclis'in aldığı azil kararını onamasıyla resmen görevden alınmıştı. Yoon, sıkıyönetim ilanının başkanlık yetkilerinin meşru kullanımı olduğunu savunarak, "Sıkıyönetim uygulamasının bir darbe olmadığını" iddia etmişti. Yoon hakkında farklı suçlamalarla davalar açılmıştı.

10 yıl hapsi istenmişti

Özel Savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibi, son olarak Yoon'un "adaleti engelleme" suçundan yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. İddianamede, geçen yılın Ocak ayında müfettişlerin kendisini gözaltına almasını engellediği belirtilen Yoon'un ayrıca sıkıyönetim planının gözden geçirilmesi için düzenlenen toplantıya çağrılmayan 9 kabine üyesinin haklarını ihlal ettiği iddia edilmişti. Yoon'un sıkıyönetim yürürlükten kaldırıldıktan sonra revize edilmiş bir bildiri hazırlayıp ardından imha ettiği belirtilmişti. - SEUL

Kaynak: İHA

Güney Kore, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
