Yörük kızı Müslüme'nin ölümüyle ilgili yayın yasağı getirildi - Son Dakika

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Yörük kızı Müslüme'nin ölümüyle ilgili aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 8 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü, konuyla ilgili yayın yasağı getirildiği duyuruldu.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım tarihinde ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yayın yasağı getirildi.

Konuyla ilgili Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Gülnar ilçesinde 19 Kasım tarihinde 2 yaşındaki Müslüme Yağal'ın açık bir arazide ölü olarak bulunması olayı ile ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması ihtiyacının hasıl olduğu bildirildi.

Küçük kazın ailesinin 10 Kasım 2021 tarihinde kızlarının kayıp olduğunu ihbar etmesi üzerine Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığınca kayıp çocuk olayıyla ilgili derhal soruşturma açılarak geniş kapsamlı arama işlemleri başlatıldığı ifade edilen açıklamada, "M.Y'nin cansız bedeninin bulunmasının ardından aralarında aile bireylerinin bulunduğu 8 kişi hakkında aynı gün Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alınmıştır. Adı geçen kişilerin ifade alma işlemleri ve delil toplama faaliyetleri halen devam etmekte olup, soruşturma tüm yönleriyle hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir" denildi. - MERSİN