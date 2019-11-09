Son Dakika Haberleri: Youtube ve Facebook Trump ihbarcısının kimliğini gizleyecek
Son Dakika Dünya Youtube ve Facebook Trump ihbarcısının kimliğini gizleyecek

Youtube ve Facebook Trump ihbarcısının kimliğini gizleyecek

6 saat önce

ABD merkezli Youtube ve Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'a azil davası açılmasına yol açan muhbirle ilgili içeriğin platformlarında yer almayacağını açıkladı.

Youtube ve Facebook Trump ihbarcısının kimliğini gizleyecek, System.String[]

ABD merkezli Youtube ve Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'a azil davası açılmasına yol açan muhbirle ilgili içeriğin platformlarında yer almayacağını açıkladı.

Kimliği verilmeyen bir muhbirin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Başkanı Volodymyr Zelensky'den eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı soruşturmasını talep ettiği bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği şikayetinin ardından ABD Temsilciler Meclisi tarafından Eylül ayında açılan soruşturma süreci devam ediyor. Söz konusu soruşturmalar kapsamında Trump, defalarca muhbirin kimliğinin açıklanmasını talep ederken, muhbirin avukatı ise Cuma günü bunun muhbire zarar verebileceğini söylemişti.Eylül ayından bu yana devam eden ve haftaya kamuya açık soruşturmaların başlayacağı azil süreci kapsamında ABD merkezli sosyal medya devleri Youtube ve Facebook, muhbirin kimliğine ilişkin içeriklerin platformlarında yer almayacağını duyurdu. Washington Post'ta yer alan haberde, şirketlerin 'zarar verici eylemler' politikaları kapsamında muhbirin kimliğine ilişkin yazılı ve fotoğraflı içeriğin platformlarından engelleneceğini belirttiği söylendi.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Facebook, Youtube, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:56 Kaynak: DHA
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