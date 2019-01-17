Son Dakika Haberleri: Yozgat Şehir Hastanesi 2 Yaşında

Yozgat Şehir Hastanesi 2 Yaşında

1 saat önce

Türkiye'de şehir hastaneleri arasında hasta kabulüne ilk başlayan Yozgat Şehir Hastanesinde 2 yılda yaklaşık 2 milyon hasta muayene edildi.

Türkiye'de şehir hastaneleri arasında hasta kabulüne ilk başlayan Yozgat Şehir Hastanesinde 2 yılda yaklaşık 2 milyon hasta muayene edildi.
Hastanenin hizmet vermeye başlamasının 2. yılı dolayısıyla hastane konferans salonunda düzenlenen programda, 2 yılda yapılan çalışmalar ve yaşananlar slaytla anlatıldı, pasta kesildi, emekli olan personele teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

Hastane Başhekim Vekili Dr. İbrahim Akkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yılda yaklaşık 2 milyon hasta muayene edildiğini söyledi.

Akkurt, Yozgat Şehir Hastanesinin 2 yaşına girdiğini belirterek, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu süreçte kimsenin başarmayı hayal edemediği Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk dijital hastanesi unvanını aldıklarını anlatan Akkurt, "İki yılda 2 milyona yakın hastamızın muayenesini yaptık. 40 bine yakın ameliyat yaptık. 60 bine yakın hastamızı da yatakta tedavi ettik. Bu süreçte bizim personellerimiz olsun doktorlarımız, hemşirelerimiz olsun çok büyük bir özveriyle çalıştı." dedi.

Akkurt, devlet hastanesine göre doktor sayısının ikiye katlandığını vurgulayarak, "Daha önce günlük ortalama 6-7 hasta sevk edilirken şehir hastanesiyle birlikte bu rakam 1'e düştü. Bunun sebebi de ufak tefek eksiklerimiz ama bunları da en kısa zamanda bakanlığımızla görüştük, tamamlayacağız. Poliklinik hizmetlerimizde baktığımız hasta sayısı bin 800'lerden 5 binlere kadar yükseldi. Bu şekilde bir süreci devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Yerköy ilçesinden tedavi olmak için gelen hastalardan Kuddusi İnan da hastanenin mükemmel, her şeyin dört dörtlük olduğunu söyledi.

Şefaatli ilçesinden gelen Mustafa Çaylı ise "Hastanede hizmetler süper, hastane çok temiz, bugün kontrol oldum, yarın ameliyatım var. Eskiye nazaran çok iyi, çok süper yapılmış." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:51 Kaynak: AA

Türkiye, Yozgat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlgi Her Geçen Gün Artıyor! Şebap Güvercinleri 100 Bin TL'ye Satılıyor Güney Koreli Firma, Alanında En Büyük Türk Şirketi Olan Belenco'yu Satın Alacak

Kızını Türkiye'de Bırakıp Sevgilisinin Yanına Giden Şeyma Subaşı'dan İlginç Vicdan Rahatlatma Paylaşımı Dünyaca Ünlü Barcelona Kulübü, Türk Şirketi Dava Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 18:39:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgat Şehir Hastanesi 2 Yaşında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]