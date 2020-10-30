Yozgat'ta yerli patates hasadı yapıldı - Son Dakika

Yozgat'ta yerli patates hasadı yapıldı

30.10.2020 16:20
Yozgat'ta yerli patates hasadı yapıldı, System.String[]

Patates tohumunda dışa bağımlılığı sona erdirmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından Yozgat'ın Kuşçu köyünde ekimi gerçekleştirilen yerli tohumluk patatesin hasadı yapıldı.

Patates tohumunda dışa bağımlılığı sona erdirmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından Yozgat'ın Kuşçu köyünde ekimi gerçekleştirilen yerli tohumluk patatesin hasadı yapıldı.

Vali Ziya Polat törende yaptığı açıklamada, "Bugün Niğde Araştırma Enstitüsü'nden arkadaşlarımız burada. İlk defa bu senede ekimi yapılan 8 tane yerli patates tohumunun hasadını gerçekleştirmek için buradayız. Normal şartlarda Türkiye ortalaması 3 buçuk 4 ton ama bir kaç ürünümüzün 6-7 tona ulaştığı söyleniyor. Böyle bir yerli ürünü kendi topraklarımızla buluşturmak çok güzel bir gelişme oldu. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Yozgat'ta 9 Bin dekar patates alanımız var. Yaklaşık 30 Bin ton ürün elde ediliyor. Ama biz yerli ürünlerimizin kendi toprağımızla buluştuğunda 1,5 kat fazla ürün aldığını görmüş olduk. Umarım en kısa zamanda fabrikasyon işlerini halledip Türkiye'deki topraklarımızı yerli ürünlerimizle buluştururuz. Tohum için yaklaşık 12 Milyon Dolar yurt dışına ödememiz olduğu söyleniyor. Yerli tohumla hem kendi paramız içeride kalır hem de çiftçimiz kendi ürünümüzü üretir. Umarım Yozgat'ta mevcut topraklarımızı yerli ürünle buluşturabiliriz diye düşünüyorum. Emeklerine sağlık" dedi.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çağrı ise, "Enstitümüz Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal araştırmaları ve politikaları genel müdürlüğüne bağlı olarak çalışan patates hakkında bir konu araştırma enstitüsüdür. 2005 yılında ıslah çalışmalarına başladığımızda henüz Türkiye'de yerli bir çeşidimiz yoktu. Çalışmalarımız neticesinde ilk çeşidimizi 2015 yılında tescil ettirdik. 2020 yılında kadar da bu ivme ile 10 çeşidimiz şuan tescilli durumda. Bu çeşidimizin demastrasyon çalışmasını Yozgat'ta yaptık. Çeşitlerimizin hem verimi hem kalitesi yurt dışından gelen diğer çeşitleri aratmayacak şekilde. Biz bu çalışmalarımıza enstitü olarak devam ediyoruz. İlerde patates tohumluğunda dışarıya bağımlılığı bitirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 10 adet çeşidimizden 6 tanesinin özel sektöre devrini gerçekleştirdik. Bugün itibari ile de 4 çeşidimizin daha devrini gerçekleştireceğiz. Bu nedenle yıllık yaklaşık 12 Milyon Dolar olarak yurt dışına patates tohumluk hedefimiz var. Amaç olarak 12 Milyon Doların yurdumuzda kalmasını hedefliyoruz. Kendi tohumluklarımızın en kısa sürede çiftçimizle buluşmasını temenni ediyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen Yozgat Tarım İl Müdürümüze ve teknik personeline, demastrasyon çalışmasını yürüten çiftçimize teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, ise "İl Tarım Orman Müdürlüğü olarak araştırma enstitülerimiz var. Bu araştırma enstitülerinin ıslah çalışmalarında elde ettikleri tohum çeşitlerinin araziye, üreticiye intikali İl Tarım Müdürlüğümüzün görevleri içerisinde. Aynı zamanda Bozok Üniversitemizin Ziraat Fakültesi ile beraber ortaklaşa 30'a yakın demastrasyon ve deneme çalışmalarımız olmuştu. Onlardan bir tanesi de bugün hasadını yaptığımız patates ürünüdür. Bütün ürünlerde ve denemelerimizde amacımız hem verimi arttırmak hem de ürün deseninde özellikle münavebede ürün çeşidini artıracak ürünlerle ilgili çalışmalarımız devam etmekte. Bugün patateste Niğde Araştırma Enstitüsü ile bu işi yürütürken ıslah çalışmaları öncesinde bölgemizle, topraklarımızla hem olabilirliğini hem de dekara verimliliğini gayet güzel olduğunu gördük. Bu çalışmalarımız yine Niğde Araştırma Enstitüsü'nün destekleri ile beraber diğer ilçelerimizde devam edecek. Bugün burada Valimizin buraya gelmesi Yozgat'ımızın geleceğinin tarımda olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Valimizin bu konuda bize destekleri her zaman devam etti. Bugün burada olduğu için de teşekkür ederiz. Çalışmalarımız devam edecek" şeklide konuştu.

Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz ise "Niğde Patates Araştırma Enstitüsü bu çalışmalarını sayın Tarım İl Müdürlüğümüzün katkıları ile bizlere tanıtmak için Yozgat'a getirdiler. Muhteşem bir iş yaptılar. Bu çeşitlerin geliştirilme başlangıcı 2005'tir. 2015'te ise tescil edildi. 10 yıllık bir zaman diliminden bahsediyorum ki çok ciddi bir zaman dilimi. Tabi tescil edildi ama burada da kalmaması lazım. Buradan sizlerin vasıtası ile bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yozgat'ta 30 Bin ton patates üretiliyor. 30 Bin ton ise çok yetersiz. Bu sayıyı 300 Bin tona çıkarmamız lazım. Yurt dışına tohumluk için ciddi ödemeler yapıyoruz. Her yıl yaklaşık 250 Bin ton civarında tohumluk yumru kullanıyoruz. Yozgat olarak bu yumrunun yüzde 20'sini üretmek için talip olamaz mıyız? Yozgat çok güzel bir yayla, muhteşem bir ekolojisi var. Yozgat'ta 50 Bin ton tohum üretebiliriz. Yani 300 Bin ton patates üretip bunun 50 Bin tonunu tohumluk olarak ayırmalıyız. Neden Yozgatlı bir girişimci patates tohumu üreten bir firma kurmasın" diye konuştu. - YOZGAT

Yozgat'ta yerli patates hasadı yapıldı
Yozgat'ta yerli patates hasadı yapıldı
Yozgat'ta yerli patates hasadı yapıldı
Yozgat'ta yerli patates hasadı yapıldı
Yozgat'ta yerli patates hasadı yapıldı
Yozgat'ta yerli patates hasadı yapıldı
Yozgat'ta yerli patates hasadı yapıldı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta yerli patates hasadı yapıldı - Son Dakika


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