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Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

04.02.2022 11:35
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Yozgat- Ankara arasındaki E-88 karayolunun Buruncuk köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Yozgat'a gelen Şerafettin Doğan yönetimindeki 34 USR 66 plakalı Gülen firmasına ait yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yedek şoför, AFAD ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı.İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Yozgat ve Yerköy'deki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.


Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
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Yerköy, Yozgat, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı - Son Dakika
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