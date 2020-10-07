Yozgat Valisi Polat, tren kazası ile ilgili yetkililerden bilgi aldı - Son Dakika

Yozgat Valisi Polat, tren kazası ile ilgili yetkililerden bilgi aldı

07.10.2020 19:07

Yozgat Valisi Polat, tren kazası ile ilgili yetkililerden bilgi aldı Yozgat Valisi Ziya Polat, Yerköy ilçesi Karanlıkdere mevki, Kördeve köyü yakınlarında meydana gelen tren kazası hakkında olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yozgat Valisi Polat, tren kazası ile ilgili yetkililerden bilgi aldı

YOZGAT - Yozgat Valisi Ziya Polat, Yerköy ilçesi Karanlıkdere mevki, Kördeve köyü yakınlarında meydana gelen tren kazası hakkında olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kayseri'den gelen 22030 sayılı kuru yük treni, Ankara'dan gelen 22022 sayılı akaryakıt trenine Yerköy tren istasyonu ile Karaosmanoğlu tren istasyonu arasında bulunan Karanlıkdere mevkiinde arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile trende sıkışan makinistlerden B.D. ile İ.E. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Yozgat Valisi Ziya Polat ise Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları yetkililerinden bilgi aldı. Yaralıların durumu hakkında bilgi veren Vali Polat, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Bugün maalesef iki yük trenimiz kazaya karıştı. 4 makinist vardı trenlerimizde. İki önde iki arkada. Olayı duyar duymaz AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibimiz olay yerine koştu. 2 makinist arkadaşımız hastanemizde diğer iki arkadaşımızda herhangi bir sıkıntı yok. Yolumuz şuan kapalı en kısa zamanda ulaşıma tekrar açılacak. Yaralıların durumunun iyi olduğu söylendi. Rabbim onlara şifa versin. Olaya erken müdahale eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum"

dedi.

Yozgat Valisi Polat, tren kazası ile ilgili yetkililerden bilgi aldı
Yozgat Valisi Polat, tren kazası ile ilgili yetkililerden bilgi aldı
Yozgat Valisi Polat, tren kazası ile ilgili yetkililerden bilgi aldı
Yozgat Valisi Polat, tren kazası ile ilgili yetkililerden bilgi aldı
Yozgat Valisi Polat, tren kazası ile ilgili yetkililerden bilgi aldı
Yozgat Valisi Polat, tren kazası ile ilgili yetkililerden bilgi aldı
Yozgat Valisi Polat, tren kazası ile ilgili yetkililerden bilgi aldı

Karanlıkdere, Tren Kazası, Yerköy, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat Valisi Polat, tren kazası ile ilgili yetkililerden bilgi aldı - Son Dakika

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