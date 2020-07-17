YPG kampından kurtarılan Moldovalı kadın ve çocuklarıyla ilgili MİT operasyonun detaylarına DHA... - Son Dakika

YPG kampından kurtarılan Moldovalı kadın ve çocuklarıyla ilgili MİT operasyonun detaylarına DHA...

Terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampında zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğu MİT operasyonu ile kurtarıldı.

Terör örgütü YPG/ PKK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampında zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğu MİT operasyonu ile kurtarıldı.

Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı

DHA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre, 2013 yılında Suriyeli eşi ve çocukları ile ticaret yapmak için Suriye'ye giden Moldova vatandaşı Natalia Barkal, terör örgütü YPG/PKK tarafından zorla Hol Kampına götürüldü.

MOLDOVA HÜKÜMETİ TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ

Moldova hükümetinin Türkiye'den yardım talebinde bulunması üzerine MİT devreye girdi. Barkal ve çocuklarının durumu ile ilgili bölgede çalışma başlatan MİT; yerel istihbarat ağını devreye soktu. Barkal ve 4 çocuğunun Münbiç'te 23 gün bir hapishanede tutulduktan sonra terör örgütü YPG/PKK tarafından Hol Kampı'na götürüldüğü belirlendi.

ÖNCE YERİ BELİRLENDİ, SONRA HAREKETE GEÇİLDİ

MİT, teknik ve istihbarati çalışmalarla Barkal ve 4 çocuğunu tam yerini tespit ettikten sonra, kurtarma operasyonu için düğmeye basıldı. MİT irtibat kurduğu Natalia Barkal'ın kamptan nasıl kaçacağı konusunda bilgilendirdi. 6 Haziran 2020'de düzerlenen operasyonla Natalia Barkal ve 4 çocuğu Al Hol Kampından kaçırılarak önce Barış Pınarı Harekat Bölgesine sonra da Tel Abyad'da güvenli bir yere getirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BASKISI ALTINDA KALDIM

Barkal'ın en büyüğü 10 en küçüğü 1 yaşında 4 çocuğu ile birlikte uzun zamandır terör örgütü YPG/PKK baskısı altında zor şartlarda yaşayan Natalia Barkal'ın, ailesine kavuşacağı için sabırsızlandığını, Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğu ve büyük minnet duyduğunu söylediği öğrenildi.


Suriye, DHA, YPG, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya YPG kampından kurtarılan Moldovalı kadın ve çocuklarıyla ilgili MİT operasyonun detaylarına DHA... - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

18:18 Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda 17:35 İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı 17:34 Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat 13:23 Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
18:18
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
17:35
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı
17:34
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
16:59
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
16:28
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
16:23
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
16:22
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
16:03
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 19:07:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: YPG kampından kurtarılan Moldovalı kadın ve çocuklarıyla ilgili MİT operasyonun detaylarına DHA... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]