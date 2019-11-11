YPG/PKK'lıların EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
7 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:46 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü YPG/ PKK'lı teröristlerin El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Komandolarımız Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motosikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı." ifadelerine yer verildi.
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "FETÖ terör örgütünün merkezi şuanda ABD'de" Canlı yayında Mehmet Eymür ve Doğu Perinçek kavgası! Birbirlerini "ABD ajanı" olmakla suçladılar Meclis raporu hazırlandı: 150 gencin intiharında mavi balina şüphesi var