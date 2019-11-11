Son Dakika Haberleri: YPG/PKK'lıların EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel YPG/PKK'lıların EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

YPG/PKK'lıların EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

7 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü YPG/ PKK'lı teröristlerin El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Komandolarımız Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motosikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

YPG/PKK'lıların EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı, TSK, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:46 Kaynak: AA
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
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