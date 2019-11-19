YPG/PKK Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırdı

Rusya, Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Tel Rıfat'tan çıkartmayı taahhüt etmişti.

Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.

Top mermilerinin yanı sıra Katyuşa roketlerinin de atıldığı saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 sivil yaşamını yitirdi, 13 sivil yaralandı.

YPG/PKK, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinden saldırılarını sürdürüyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Türkiye-Rusya mutabakatına rağmen işgalini sürdürdüğü Tel Rıfat'tan Azez ilçesine düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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