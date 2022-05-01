SPOR Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından

01.05.2022 19:25

SPOR Yukatel Kayserispor-Beşiktaş maçının ardındanOlcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Yukatel Kayserispor, Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu.

SPOR Yukatel Kayserispor- Beşiktaş maçının ardından

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Yukatel Kayserispor, Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Oyunun ilk devresini 1-0 önde bitirdik. İkinci yarıda çok ucuz goller yedik. Dolayısıyla oyunun 1-1 bittiği bölümde değişikliği yaptığımızda oyunu kontrol altına alalım dedik ama golleri yedik. Maç 3-3 olabilirdi. Bizim için kupa maçı öncesi önemli bir maçtı. Şanssız yediğimiz golleri burada gördük. Tüm amacımız Türkiye Kupası'nda final oynayabilmek" diye konuştu.

VALERIEN ISMAEL: ÖNEMLİ BİR GALİBİYET

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael ise "Önemli bir galibiyet. Bugün iki farklı performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. İlk yarı bizi tatmin etmeyen bir mantalite ile oynadık. Kayseri'ye gelip burada yüzde 80 performansla oynayamazsınız. Bir sonraki maçın Fenerbahçe maçı olması nedeniyle bende futbolcularımızın o maçı düşündüğünü düşündüm ama bunun için zamanımız olduğunu ve burada Kayserispor maçı için bulunduğumuzu konuştuk. Mantalitemizi biraz daha geliştirmemizden bahsettik. Bir sonraki haftaya en iyi hazırlığın bugün burada galibiyet olması gerektiğini konuştuk. Ben bugün gösterdiğimiz reaksiyondan dolayı çok memnunum. Özellikle Nkoudou 'nun performansından dolayı çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Nkoudou bugün çok güzel performans gösterdi. İstatistiklere baktığımız zaman bu 3'üncü deplasman galibiyeti. Bu çok yetersiz bir performans. Ancak bugün özelinde 3 puan aldık" ifadelerini kullandı.

SPOR Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından
SPOR Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından
SPOR Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından
SPOR Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından

YORUMLAR
500
Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından - Hikmet Karaman Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından - Hikmet Karaman Yukatel Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından - Berna Gözbaşı Yukatel Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından - Berna Gözbaşı Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika


Son Dakika
19:27 Yürümeye başlayan bebek balkondan sarkmaya çalıştı, kedinin hareketi boğazları düğümledi
19:20 Futbolseverler mest oldu! Süper Lig'de yılın golünü Nouha Dicko attı
19:01 Alanyaspor, Yeni Malatya'yı 2-1 mağlup ederek 5. sıraya yerleşti!
18:59 Partilerin bayramlaşma programı netleşti! En çok ziyareti CHP gerçekleştirecek
18:12 Gazeteci Cem Küçük'ten Osman Kavala kararına tepki: 15 Temmuz iddialarının uydurma olduğunu düşünüyorum
18:08 Putin'i sinirlendirecek iddia: Kadirov'un birlikleri Rus askerlerini infaz etti
18:07 Süper Lig'e yükselen 2 takım netleşti! Ligin bitmesine 3 hafta kala belli oldu
18:05 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı anketlerle belirlenecek!
18:03 Kara Kartal, Kayserispor'u 3 golle geride bıraktı!
17:48 Yatakta öpüşme görüntüleri ortaya çıkan gelin adayı Sevgi Akiska'nın son hali dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 19:41:32. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Yukatel Kayserispor - Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement