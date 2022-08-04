İşte Tam Liste Yaş Kararları - Son Dakika
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İşte Tam Liste Yaş Kararları

04.08.2022 16:29

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı’nda toplandı. İşte YAŞ kararlarının tam listesi...

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı'nda toplandı. İşte YAŞ kararlarının tam listesi...

2022 YAŞ toplantısında bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yaş haddi ve görev süresi bir yıl uzatıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülen Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

YAŞ kararlarının tam listesi şöyle:

30 AĞUSTOS 2022 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLARAK BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELTİLEN GENERAL-AMİRAL VE ALBAYLAR

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneraller:

Tümgeneral Yılmaz Yıldırım

Tümgeneral Bahtiyar Ersay

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneralliğe Yükseltilen Tuğgeneraller

Tuğgeneral Osman Aytaç

Tuğgeneral Mustafa Koşan

Tuğgeneral Tamer Atay

Tuğgeneral Alparslan Kılınç

Tuğgeneral Fethi Oltulu

Tuğgeneral Sinan Eren

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneralliğe Terfi Ettirilen Albaylar

P.Kur.Alb. Bilal Çokay

İsth.Kur.Alb. Aydın Kılınç

İsth.Kur.Alb. Ali İhsan Bulut

Top.Kur.Alb. Cem Kamil Sağcan

Top.Kur.Alb. Süleyman Akbay

Tnk.Kur.Alb. Levent Sabahattin Güldağı

P.Kur.Alb. Gökhan Çelik

İs.Kur.Alb. Önder Durgut

P.Alb. Burak Asal

P.Alb. Ali Aydın Torun

P.Alb. Fatih Akpınar

P.Alb. Ali Mete

P.Alb. Ahmet Nasuhoğlu

P.Alb. Abdülkadir Akturan

P.Alb. Bülent Tanrıverdi

P.Alb. Aytuğ Yörüyüş

P.Alb. Erdal Köse

P.Alb. Rüştü Topçu

Komd.Alb. Rıza Kocabaş

Tnk.Alb. Yasin Bulut

Top.Alb. İsmail Analı

Top.Alb. Yüksel Kolcu

Kr.Plt.Alb. İsa Baydilli

İs.Alb. Ahmet Hamdi Ataç

Mu.Alb. Ümit Ersoy

Mu.Alb. Sait Cengiz Özsoy

İkm.Alb. Hakan Durmazpınar

Bkm.Alb. Veli Doğan

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümamiralliğe Yükseltilen Tuğamiraller

Tuğa. Rafet Oktar

Tuğa. Erhan Aydın

Tuğa. Nihat Baran

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğamiralliğe Terfi Ettirilen Albaylar

Dz.Kur.Alb. Tayfun Karataş

Dz.Kur.Alb. Mehmet Savaş Eser

Dz.Kur.Alb. Selçuk Akarı

Dz.Kur.Alb. Özgür Erken

Dz.Alb. Timur Yılmaz

Dz.Alb. Mustafa Biçen

Dz.Alb. Yücel Darcan

Dz.Alb. Korkut Şen

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Orgeneralliğe Yükseltilen Korgeneral

Korg. Ziya Cemal Kadıoğlu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneral

Tümg. İsmail Günaydın

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneralliğe Yükseltilen Tuğgeneraller

Tuğg. Ergin Dinç

Tuğg. Kadircan Kottaş

Tuğg. Ali Özmen

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneralliğe Terfi Ettirilen Albaylar

Hv.Plt.Kur.Alb. Mehmet Serkan Dan

Hv.İkm.Kur.Alb. Kubilay Koşucu

Hv.Plt.Alb. Hüseyin Sabri Akyol

Hv.Plt.Alb. Gürtaç Kayapınar

Hv.Plt.Alb. Cihangir Kemal Yüzçelik

Hv.Plt.Alb. Soner Oran

Hv.Plt.Alb. Kubilay Uzun

Hv.S/S.Alb. İhsan Kaplan

Hv.Kont.Alb. Hakan Cirit

Hv.Uçk.Bkm.Alb. Levent Kefal

Hv.İkm.Alb. Yavuz Matur

30 AĞUSTOS 2022 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLARAK GÖREV SÜRESİ BİR YIL UZATILAN GENERAL VE AMİRALLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Korgeneraller

Korg. Yavuz Türkgenci

Korg. Kemal Yeni

Korg. Sinan Yayla

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tümgeneral

Tümg. Mustafa Oğuz

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tuğgeneraller

Tuğg. Burhan Aktaş

Tuğg. Hurşit Ağırcan

Tuğg. Ahmet Kasa

Tuğg. Mücahit Zorlutuna

Tuğg. Mehmet Özeren

Tuğg. Özkan Ulutaş

Tuğg. Alper Eser

Tuğg. Ahmet İbiş

Tuğg. Osman Alp

Tuğg. Mehmet Yasin Kalın

Tuğg. Şefik Atak

Tuğg. Faruk Metin

Tuğg. Nihat Ergün

Tuğg. Mustafa Köksal

Tuğg. Remzi Albasan

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tümamiral

Tüma. İbrahim Özdem Koçer

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tuğamiraller

Tuğa. Bülent Turan

Tuğa. Mehmet Baybars Küçükatay

Tuğa. Yavuz Kılıç

Tuğa. Fikret Esin

Tuğa. Recep Erdinç Yetkin

Tuğa. Serhat Sözbir

Tuğa. Alper Yeniel

Tuğa. Mustafa Turhan Ecevit

Tuğa. Ercan Kireçtepe

Tuğa. Semih Ozangüç

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Korgeneral

Korg. İsmail Güneykaya

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Tümgeneral

Tümg. Göksel Kahya

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Tuğgeneraller

Tuğg. Kemal Turan

Tuğg. Fidan Yüksel

Tuğg. Necati Gündüz

Tuğg. Bülent Çetin

Tuğg. Gürhan Ergürhan

Tuğg. Sadık Uygur

Tuğg. Tansel Çokuysal

Tuğg. Ali Öztürk

NORMAL BEKLEME SÜRESİNİ TAMAMLAYARAK KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERAL VE AMİRALLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Tümg. Erhan Uzun

Tuğg. Göksel Sevindik

Tuğg. İsmail Hakkı Köseali

Tuğg. Faruk Yıldırım

Tuğg. Oğuz Tozak

Tuğg. Sadettin Alp Ergin

Tuğg. Selçuk Yavuz

Tuğg. Taner Uysal

Tuğg. Engin Candaş

Tuğg. Sebahattin Türker

Tuğg. Mehmet Rifat Alkan

Tuğg. Yücel Özel

Tuğg. Dündar Şahin Güngör

Tuğg. Mustafa Enis Koç

Tuğg. Oktay Ağbuga

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Ora. Adnan Özbal

Tuğa. Ayhan Türker Koçpınar

Tuğa. Aykut Manioğlu

Tuğa. Hasan Çankaya

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Org. Hasan Küçükakyüz

Korg. Mehmet Özlü

Tuğg. Yusuf Erge

Tuğg. Oğuz Okuyucu

Tuğg. Bekir Erdal Özgenç

NORMAL BEKLEME SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERAL VE AMİRALLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Tümg. İdris Acartürk

Tuğg. Ali Fuat Arıkan

Tuğg. Adem Çakır

Tuğg. Hüseyin Aziz Çetinkaya

Tuğg. Mustafa Köse

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Tüma. Ayhan Gedik

Tüma. Hasan Özyurt

Tuğa. Hüseyin Sami Uyar

Tuğa. Ahmet Cevdet Kaplan

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Tümg. Kutlay Demir

Tümg. Ali Serin

Tuğg. Gürel Özusta

Tuğg. Gökhan Ergün

Tuğg. Aziz Adalı

YORUMLAR
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Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülanise Hava Kuvvetleri... Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülanise Hava Kuvvetleri...
Kaynak: ANKA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşte Tam Liste Yaş Kararları - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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