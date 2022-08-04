İşte Tam Liste Yaş Kararları

2022 YAŞ toplantısında bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yaş haddi ve görev süresi bir yıl uzatıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülen Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

Kaynak: ANKA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

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