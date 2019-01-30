Yüksek Gerilim Hattında İş Kazası: 1 Ölü
28 dakika önce
Yüksek gerilim hattında iş kazası: 1 ölü Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti İkiz kardeşleri ölüm ayırdıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.
Yüksek gerilim hattında iş kazası: 1 ölü
Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti
İkiz kardeşleri ölüm ayırdı
ANTALYA - Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.
Olay bugün öğle saatlerinde Karacalar ve Sülek Mahalleleri arasında yer alan Şeytanbeleni mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ikiz kardeşiyle birlikte yüksek gerilim hattının yer aldığı direkte topraklama çalışması yapan Oğuzhan Demirhan, kardeşi direkten aşağıya indiği sırada elektrik akımına kapıldı. Bulunduğu yerde hareketsiz şekilde kalan Demirhan'ı gören arkadaşları hemen direğe çıkarak bulunduğu yerden alıp yere indirdi. Müteahhit firmaya ait araçla vakit kaybetmeden hastaneye götürülmek üzere yola çıkarılan Demirhan, 200 metre ileride olay yerine gelen 112 sağlık ekibine teslim edildi. Kalbi duran ve yolda sürekli kalp masajı yapılan genç, Manavgat Devlet Hastanesi
acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından Oğuzhan Demirhan'ın ikiz kardeşi ve çalışma arkadaşları Manavgat Devlet Hastanesine akın ederken, Demirhan'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:35 Kaynak: İHA
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