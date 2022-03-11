Yükseköğretim Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlükte - Son Dakika
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Yükseköğretim Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlükte

11.03.2022 09:31
Yükseköğretim Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlükte

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna göre, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin ismi "İstanbul Topkapı Üniversitesi" olarak değiştirildi.

Bursa Eğitim ve Kültür Vakfınca "Mudanya Üniversitesi" adıyla Bursa'da bir vakıf üniversitesi kuruldu.

Bu üniversite bünyesinde sanat ve sosyal bilimler fakültesi, mühendislik, mimarlık ve tasarım fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, lisansüstü eğitim enstitüsü ve meslek yüksekokulu bulunacak.

YORUMLAR
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Silivri'de 5 bin yıllık tümülüsün bulunduğu bölge, 1. derece arkeolojik sit alanı oldu Silivri'de 5 bin yıllık tümülüsün bulunduğu bölge, 1. derece arkeolojik sit alanı oldu Mudanya Üniversitesi kurulmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi Mudanya Üniversitesi kurulmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Ayvansaray, İstanbul, Topkapı, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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