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Yüksekova'da bayramlaşma töreni

21 dakika önce

Yüksekova ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Yüksekova'da bayramlaşma töreni, System.String[]
Yüksekova ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Polisevinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Ramazan Kendüzler, ilçede Ramazan Bayramı'nı eda etmenin heyecan ve coşkusunu yaşadıklarını söyledi.
Bayramların milli birlik ve beraberliğin pekiştiği, kardeşlik duygularının hat safhaya ulaştığı önemli günler olduğunu belirten Kendüzler, "Millet olarak bayramlarımızı önemsiyoruz. Bayramlarda kabir ziyaretleri gerçekleştiririz. Aile büyüklerini ziyaret eder, çocukları sevindiririz. Bayramı coşkulu şekilde geçiririz. Herkesin bayramını kutluyorum." dedi.
Törene Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ahmet Ayvaz, Emniyet Müdürü Haluk Baş, iş adamı Hacı Teoman Zeydan, AK Parti Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:41 Kaynak: AA
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