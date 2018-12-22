Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Öğretmenlere Yönelik Konferans

Yüksekova'da Öğretmenlere Yönelik Konferans

3 saat önce

Yüksekova Kaymakamlığının desteğiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Yüksekova Öğrenen Öğretmen Programı" kapsamında konferans düzenlendi.

Yüksekova'da Öğretmenlere Yönelik Konferans, System.String[]
Yüksekova Kaymakamlığının desteğiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Yüksekova Öğrenen Öğretmen Programı" kapsamında konferans düzenlendi.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinin Konferans Salonu'nda düzenlenen program, iki oturum halinde yapıldı.

Programda, Temel Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı, Üst Düzey Beceri Ölçen Soru Yazımı Çalıştayı ile Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) güncel çalışmaları doğrultusunda "2023 Vizyonu Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı Konferansı" düzenlendi.

Uşak Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Türker Toker tarafından gerçekleştirilen konferansta, öğretmen ve okul müdürleri çeşitli konularda bilgilendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Yüksek Öğretim Programı ile ilçede görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunulan faaliyetler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:39 Kaynak: AA

Selahaddin Eyyubi, Yüksekova, Güncel
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