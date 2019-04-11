Yüksekova'da, Patlayıcı Yapımında Kullanılan 222 Kilo Potasyum Klorat Ele Geçirildi
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TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda, İran'dan Türkiye'ye gelen yolcunun yanındaki 6 çuvalda, patlayıcı madde yapımında kullanılan 221 kilo 700 gram potasyum klorat ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:08 Kaynak: DHA
TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü
ekiplerince, Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesindeki Esendere
Gümrük Kapısı'nda, İran
'dan Türkiye
'ye gelen yolcunun yanındaki 6 çuvalda, patlayıcı madde yapımında kullanılan 221 kilo 700 gram potasyum klorat ele geçirildi. İran uyruklu B.N., gözaltına alınarak tutuklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye gelen İran uyruklu B.N.'den şüphelendi. Pasaport işlemlerini yaptırdıktan sonra yanında bulunan 6 çuval ve 1 valiz ile Esendere Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan B.N. takibe alındı. X-ray kontrol noktasına gelen B.N., görevlilere çuvallarda kireç olduğunu, bunu ağaçlarda böcek önleyici olarak kullanacağını ileri sürdü. Ekipler, çuvalları ve valizi inceleme yapılmak üzere hangara götürdü.
DEDEKTÖR KÖPEĞİ TEPKİ VERDİ
Patlayıcı, mühimmat ve silah bulmak için eğitilen dedektör köpeği ile çuvallarda arama yapıldı. Köpeğin beyaz renkli maddeye tepki vermesi üzerine, alınan numunede kimyasal madde test cihazı ile analiz yapıldı. Analizde, söz konusu maddenin patlayıcı cinsi potasyum klorat olduğu tespit edildi. Savcılıktan alınan talimat üzerine, patlayıcı yapımında kullanılan toplam 221 kilo 700 gram potasyum klorata el konuldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.N., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.N.'nin terör örgütleri ile ilişkisinin olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.
- Ankara
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