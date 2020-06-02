Yüksekova'da PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Yüksekova'da PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait mayın, silah, el bombası ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait mayın, silah, el bombası ve yaşam malzemesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,Yüksekova ilçesine bağlı Gürkavak köyü ve Ortakçı Mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarına ait silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait mayın, doçka ağır makineli tüfek ve sehpası, AK- 47 kalaşnikof piyade tüfeği, el bombası, çok sayıda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar, olay yerinde kontrollü şekilde imha edilirken, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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