Yüksekova'da şehitler memleketlerine uğurlandı
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Irak'ın kuzeyinde teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen askerler için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uğurlama töreni düzenlendi.
Irak Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:05 Kaynak: İHA
'ın kuzeyinde teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen askerler için Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde bulunan Tayfur Uluçay Üs Bölgesine ikmal faaliyeti esnasında bulundukları araca teröristler tarafından yapılan roketli saldırı sonucu şehit düşen Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın (Muğla/Dalaman) ve Piyade
Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu
(Burdur/Çeltikçi) için Hakkari Dağ ve Komando
Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Hakkari'de düzenlenen törenin ardından şehitlerin naaşı helikopterle Yüksekova ilçesine getirildi. Yüksekova'ya getirilen şehitler için Selahaddin Eyyübi Havalimanında tören düzenlendi. Havalimanında düzenlenen törene; Yüksekova Tümen Komutanı Metin Toker
, Şemdinli
Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, asker ve polis erkanı katıldı. Askeri helikopterden indirilen şehitlerin naaşı askerin omuzlamasıyla uçağa bırakıldı. Duaların okunmasıyla şehitler memleketlerine uğurlandı.
(İHA)
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