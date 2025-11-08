Görüntü Hakkari'den! Arızalanan zırhlı polis aracını vatandaşlar itti - Son Dakika
Görüntü Hakkari'den! Arızalanan zırhlı polis aracını vatandaşlar itti

Görüntü Hakkari\'den! Arızalanan zırhlı polis aracını vatandaşlar itti
08.11.2025 13:38  Güncelleme: 14:37
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arızalanan zırhlı polis aracı, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arızalanarak yolda kalan zırhlı polis aracı, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeyken arızalanan zırhlı araç, yol üzerindeki bir çukura girerek hareket edemez hale geldi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, polislerin yardımına koştu.

Vatandaşlar Arızalanan Zırhlı Aracı İterek Kurtardı

EKİPLERDEN VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR

Bir grup vatandaş, zırhlı aracın arkasına geçerek hep birlikte itmeye başladı. Kısa süren çabaların ardından araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis ekipleri, duyarlılık göstererek yardım eden vatandaşlara teşekkür etti. O anlar, çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

Kaynak: İHA
