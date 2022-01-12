Yüksekova İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde kurulan kütüphane törenle açıldı - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun desteğiyle kentteki bir okulda kurulan ve babası Hacı Ali Büyüksu'nun adının verildiği kütüphane açıldı.

"Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oluşturulan kütüphanenin açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, törende yaptığı konuşmada, kentte her zaman önceliklerinin eğitim olduğunu belirtti.

Eğitimin kalitesini artırmaya yönelik birçok proje hayata geçirdiklerini ifade eden Akbıyık, "Öğrencilerimiz artık tıp, mühendislik, hukuk gibi çok güzel bölümler kazanıyorlar. Eğitimin kalitesi Hakkari'de her geçen gün artıyor. Kütüphaneler de eğitimin ve okulların kalbidir. Açılışını yaptığımız kütüphane hayırlı olsun." diye konuştu.

Başkan Büyüksu da kütüphanenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Katılımcılar, ilahi dinletisi ve okunan duanın ardından açılışı yapılan kütüphaneyi gezdi.

Açılışa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete pınar, gazeteci Çetiner Çetin, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, İl Milli Eğitim şube müdürleri Mustafa Kahraman ve Oktay Kızılkaya, okulun idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.