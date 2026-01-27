Yüksekova Öğrencileri Robot Yarışmasına Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yüksekova Öğrencileri Robot Yarışmasına Hazırlanıyor

Yüksekova Öğrencileri Robot Yarışmasına Hazırlanıyor
27.01.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'daki öğrenciler, İstanbul'daki robot yarışmasında derece elde etmeyi hedefliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, robotik kodlama alanında yürüttükleri çalışmalarla İstanbul'daki robot yarışmasına hazırlanıyor.

Ülke genelinde robotik kodlama konusunda çalışmalar yapan Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Caracal Robotics Takımı'nın ilçede yürüttüğü atölye ve eğitim faaliyetleri öğrencilerin bu alana olan ilgisini artırdı.

Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kenan Canan da öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla robot takımı kurdu.

Takıma mentörlük yapan Canan ile farklı robotlar tasarlayan öğrenciler, 31 Mart'ta İstanbul'da düzenlenecek "İlk Robot Yarışması"na katılmaya karar verdi.

Takıma verilen "KitBot"u (öğrencilerin sıfırdan geliştirerek yarışma robotuna dönüştürdüğü temel sistem) sahada hareket eden, görevleri otonom ve uzaktan kontrolle yerine getirebilen, puan kazandıran bir yarışma robotuna dönüştürmeye çalışan öğrenciler, tasarladıkları robotla İstanbul'dan dereceyle dönmeyi hedefliyor.

"Verilen destekler bizim için çok kıymetli"

Okul müdürü Kenan Canan, AA muhabirine, öğrencilerle robotik alanda çalışma yürüttüklerini söyledi.

İstanbul'dan gelen Caracal Robotics takımının ilçede ve okullarında eğitim verdiğini ve faaliyetler gerçekleştirdiğini anlatan Canan, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar öğrencilerimize ilham verdi. 'Biz de bu işi yapabiliriz' düşüncesiyle harekete geçtiler. İlk olarak bir takım ismi belirlemek istediler. Cilo Dağları'nda yaşayan yaban keçilerinden esinlenerek takımlarına 'Bezoar Robotics' adını verdiler. Ekibimiz 11 öğrenciden oluşuyor, takımın antrenörlüğünü ben üstleniyorum. Ayrıca Caracal Robotics ekibinden mentörlük desteği de alıyoruz."

Öğrencilerin şu anda "KitBot" robotu üzerinde çalıştığını anlatan Canan, "Robotumuz yapım aşamasında. Bir hafta içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Ardından deneme sürüşlerine başlayacağız. Bu sürecin sonunda 31 Mart'ta İstanbul'da düzenlenecek yarışmaya katılmayı hedefliyoruz. Kullanılan tüm robotik malzemelerimiz Fikret Yüksel Vakfı tarafından karşılanıyor. Öğrencilerimiz bu malzemelerle robotlarını tasarlıyor. Verilen destekler bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

"Amacımız Hakkari genelinde bu teknolojiyi tanıtmak"

Öğrencilerden Muhammed Aslan ise ekibin mekanik bölümünde görev aldığını dile getirerek, "Robotta elektriğin iletimi ve motorlara eşit şekilde dağıtılmasıyla ilgileniyoruz. Amacımız sadece yarışmaya katılmak değil, Hakkari genelinde ve ilçelerdeki öğrencilere bu teknolojiyi tanıtmak ve destek olmak. Yarışmada bölgemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Muhammed Yusuf Er de robotun sürüş ve kontrol sistemlerinden sorumlu olduğunu ifade ederek, "Şu anda robotun yapım aşamasındayız. Adım adım ilerliyoruz ve kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Fikret Yüksel, Yüksekova, Teknoloji, İstanbul, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova Öğrencileri Robot Yarışmasına Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü
Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı
Sergej Jakirovic’in oğlu, dünya devine imza attı Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde 13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde

12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
12:08
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
10:52
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 13:07:17. #7.11#
SON DAKİKA: Yüksekova Öğrencileri Robot Yarışmasına Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.