Yüksel Yıldırım: Samsunspor'u Süper Lig'de şampiyon yapacağım

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, önemli açıklamalarda bulunarak çok iddialı bir hedef koydu ve "Samsunspor'u Süper Lig'de şampiyon yapacağım" dedi.

Adını Samsunspor tarihine 'Şampiyon Başkan' olarak yazdıran Yıldırım, AsistAnaliz'in konuğu oldu. Neslihan Ablay moderatörlüğünde ve yorumcular Emre Bol ile Evren Turhan'ın sorularına içtenlikle yanıt veren Yüksel Yıldırım; "Samsunspor, Kayyum'a düşüp, sahipsiz kalınca İsmail başkanla bu işe girişelim dedik. Atatürk'lü arma, bizim büyüdüğümüz Samsun şehrinin takımının böyle yok olmasına; benim gönlüm razı olmayacaktı" diyerek işe soyunduğunu ve şimdi 5 yıl içinde Süper Lig'de şampiyon olmak istediklerini söyledi.