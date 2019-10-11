Son Dakika Haberleri: Yunak'ta gökyüzü gözlem şenliği düzenlendi
Son Dakika Güncel Yunak'ta gökyüzü gözlem şenliği düzenlendi

Yunak'ta gökyüzü gözlem şenliği düzenlendi

39 dakika önce

Yunak ilçesinde Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksek Okulu öğrencileri "Gökyüzü Gözlem Şenliği" düzenlendi.

Yunak'ta gökyüzü gözlem şenliği düzenlendi, System.String[]

Yunak ilçesinde Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksek Okulu öğrencileri "Gökyüzü Gözlem Şenliği" düzenlendi.

Yunak'ta, Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi ve Yunak MYO iş birliğiyle "Bahçede Bilim Projesi" kapsamında astronomi ve uzay bilimleri hakkında söyleşi ve gözlem etkinliği düzenlendi.

Yunak Meslek Yüksek Okulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte ilk olarak Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi yetkilileri tarafından uzay ve astronomi hakkında genel bilgiler verildi.

Söyleşi sonunda bilim merkezi yetkilileri öğrencilerin sorularını yanıtladı. Etkinlik, bahçede kuruma ait 4 adet teleskopla yapılan gökyüzü gözlem etkinliğiyle devam etti.

Güneş, ay, yıldızlar ve diğer gökyüzü cisimlerinin teleskoplarla izlendiği etkinliğe öğrenciler ve davetliler yoğun ilgi gösterdi.

Yunak Meslek Yüksek Okul Müdürü Kadir Öztaş, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının öğrencilerin merak duygularını harekete geçirmek ve astronomi ve uzay bilimleri hakkında farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Programa Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.

Selçuk Üniversitesi, Konya, Yunak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:02 Kaynak: AA
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