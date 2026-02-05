Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal

Haberin Videosunu İzleyin
Dendias\'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD\'ye çağrısı ise skandal
05.02.2026 17:21  Güncelleme: 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dendias\'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD\'ye çağrısı ise skandal
Haber Videosu

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ankara'nın bölgedeki dış politikasını son derece başarılı bulduğunu vurgulayarak ABD'den Türkiye ve İsrail arasında tercihini yapmasını istedi. Dendias, "ABD, İsrail bakışı mı Türk bakışı mı çıkarlarınıza uygun? Kendi çıkarlarınıza uygun davranın." dedi.

ABD'nin Washington kentinde düzenlenen "Delphi Ekonomi Forumu'na katılan Dendias, bir panelde konuşma yaparak soruları yanıtladı.

"TÜRKİYE'Yİ SON YILLARDA BAŞARILI BULUYORUM"

Panelde moderatörün, Türkiye'nin Suriye, Lübnan, Gazze ve Afrika Boynuzu gibi bölgelerde ciddi başarılar kazandığı, ABD ve İran arasındaki muhtemel bir savaştan Türkiye'nin kazançlı çıkacağı, bunun İsrail ve Yunanistan'ın aleyhine olacağı şeklinde yorumlarda bulunması üzerine Dendias, "Türkiye'nin son yıllarda son derece başarılı olduğu konusunda seninle tamamen hemfikirim. Türklerin bazı başarılarını saydınız. Libya'yı da bunlara eklemek istiyorum." dedi.

Dendias, Türkiye'nin Libya'nın batısında askeri varlık gösterdiğini ve ülkenin doğusundaki yönetimle yeni bir anlayış geliştirdiğini ifade etti.
Türkiye'nin başta Sahra Altı Afrika olmak üzere, Afrika'da da mevcudiyet gösterdiğine işaret eden Dendias, "Dışişleri Bakanı iken Afrika'yı geziyordum. Her yerde net bir Türk varlığı mevcuttu. İki kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rastladım. Dolayısıyla Türkiye son derece başarılı oldu. Güney Kafkasya'da da aynı şekilde başarılı oldu." diye konuştu.

"İSRAİL BAKIŞI MI TÜRK BAKIŞI MI ABD'NİN ÇIKARLARINA UYGUN"

ABD'nin Türkiye ve İsrail arasında tercih yapmasını isteyen Dendias, "Amerikalılardan geleceğin resmini yapmalarını isteyelim; kendi çıkarlarına göre 10 yıl sonra, 20 yıl sonra nasıl bir Doğu Akdeniz ve Orta Doğu isterler. Sonra Ankara'ya gidip aynı soruyu, 10-20 yıl sonra nasıl bir bölge görmek istediğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorsunlar. Bu resimler ne kadar benzer olabilir? Bence benzer değil tamamen farklı olurlar. O halde ABD'ye cevabım şudur: Ne istiyorsunuz? İsrail bakışı mı Türk bakışı mı çıkarlarınıza uygun? Kendi çıkarlarınıza uygun davranın." şeklinde konuştu.

Dendias, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostluğuna değinirken de Trump'ın Erdoğan'ı "Batı'nın değerleri, bakışı ve çıkarlarına" davet etmesi, tersinin olmaması gerektiğini savundu. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hemen her konuşmasında değindiği eleştiri ve suçlamalarını da sürdüren Dendias, "mavi vatan" idealinden vazgeçilmesi gerektiğini öne sürdü.

Kaynak: AA

Nikos Dendias, Dış Politika, Yunanistan, Savunma, Türkiye, İsrail, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal - Son Dakika

Trump’ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim Trump'ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Dünya basını, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu
Fenerbahçe ile birlikte Türkiye’nin namağlup iki takımından biri oldular Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular
Asansöre biner binmez balonlar patladı Asansöre biner binmez balonlar patladı

18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
18:46
Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu
Hasan Şaş, isim vererek Galatasaray yönetimine transfer önerisinde bulundu
18:33
VAR devreye girdi ve penaltı Kocaelispor-Beşiktaş maçında ilk gol geldi
VAR devreye girdi ve penaltı! Kocaelispor-Beşiktaş maçında ilk gol geldi
17:24
Okan Tüysüz: İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
Okan Tüysüz: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:49
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 19:04:58. #7.11#
SON DAKİKA: Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.