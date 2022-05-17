"Yunan Film Günleri", 7 Haziran'da Pera Müzesi'nde başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

"Yunan Film Günleri", 7 Haziran'da Pera Müzesi'nde başlayacak

17.05.2022 18:24
"Yunan Film Günleri", 7 Haziran'da Pera Müzesi'nde başlayacak

Yunanistan sinemasının usta yönetmenlerinden ödüllü filmlerin gösterileceği "Yunan Film Günleri", 7-12 Haziran tarihlerinde Pera Müzesi'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Yunanistan sinemasının usta yönetmenlerinden ödüllü filmlerin gösterileceği "Yunan Film Günleri", 7-12 Haziran tarihlerinde Pera Müzesi'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Yunanistan'dan EMEIS Kültür Kolektifi ve Türkiye'den İstos Film ile İstos Yayın'ın ortaklığında ilk kez düzenlenen etkinlikte, 1960'lardan 1980'lere uzanan seçilmiş usta işi filmler, yenilenmiş kopyalarıyla gösterilecek.

Theo Angelopoulos'un 1970 yapımı filmi "Anaparastasi/ Tatbikat" ile açılışı yapılacak Yunan Film Günleri'ndeki gösterimlere katılım sınırlı sayıda ve ücretsiz gerçekleştirilecek.

Yunanistan sinemasından film profesyonellerini İstanbul'da ağırlayacak etkinliğin konuklarından biri de Angelopulos'un "Büyük İskender", "Leyleğin Geciken Adımı", "Sonsuzluk ve Bir Gün", "Ulis'in Bakışı" filmlerinin yanı sıra Yeşim Ustaoğlu filmi "Bulutları Beklerken"in senaristi Petros Markaris olacak.

Yunanistan Kültür Bakanlığının katkıları ve Yunan Film Merkezi ile Yunan Film Akademisinin destek verdiği Yunan Film Günleri'nin film ve etkinlik programı yakın zamanda "yunanfilmgunleri.com" adresinde açıklanacak.

YORUMLAR
500
Son Dakika | 75. Cannes Film Festivali, Ukrayna-Rusya savaşı gölgesinde başlıyor Son Dakika | 75. Cannes Film Festivali, Ukrayna-Rusya savaşı gölgesinde başlıyor GZT Giresunspor'da Olağan Genel Kurul'a doğru GZT Giresunspor'da Olağan Genel Kurul'a doğru
Kaynak: AA

Pera Müzesi, Haziran, Yunan, Film, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Yunan Film Günleri', 7 Haziran'da Pera Müzesi'nde başlayacak - Son Dakika


Son Dakika
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:28:50. #1.13#
SON DAKİKA: "Yunan Film Günleri", 7 Haziran'da Pera Müzesi'nde başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement