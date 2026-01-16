Yunan Foku Antalya'da Bulundu - Son Dakika
Yunan Foku Antalya'da Bulundu

16.01.2026 17:01
Yunanistan'dan kaçan Akdeniz fokunun Antalya'da denize döndürülmesi sağlandı.

YUNANİSTAN'da bakım altında bulunduğu havuzdan kaçıp geldiği Antalya'da sahilde dinlendiği belirlenen Akdeniz fokunun, deniz polisinin müdahalesi sonrası denize dönmesi sağlandı.

Mermerli Plajı kıyısında öğle saatlerinde 1 Akdeniz fokunun kumsalda hareketsiz yattığı bilgisi üzerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma yaptı. Gerekli hazırlıkları yapan deniz polisi, sahile geldiğinde 1,5-2 metre boyunda yetişkin Akdeniz fokunun kumsalda yattığını gördü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileriyle bilgi paylaşımında bulunulması üzerine, eğitimli yetişkin bir Akdeniz fokunun Yunanistan'da bakım altında bulunduğu havuzdan kaçtığı, Antalya sahillerine dinlenme amacıyla çıkmış olabileceğinin değerlendirildiği bilgisi paylaşıldı. Deniz polisi, Akdeniz fokuna koruyucu müdahalede bulunup, güvenli şekilde denize dönmesini sağladı.

Kaynak: DHA

