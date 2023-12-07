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Yunan mevkidaşının Türkçe teşekkürü Erdoğan'ı mest etti - Son Dakika
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Yunan mevkidaşının Türkçe teşekkürü Erdoğan'ı mest etti

Bugün Yunanistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Katerina Sakelaropulu ile kameralar karşısına geçti. 6 yıl sonra gittiği Yunanistan'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Erdoğan'a Yunan mevkidaşı Türkçe teşekkür ederek karşılık verdi.

07.12.2023 - 12:59,  Güncelleme: 13:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atina'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile bir araya geldi. O anlara ilişkin görüntülerde Sakelaropulu'nun Erdoğan'a Türkçe "Teşekkür ediyorum" dediği duyuluyor.

YUNANİSTAN'A 6 YIL SONRA İLK ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile 6 yıl sonra ilk kez Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nda, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve diğer ilgililer karşıladı. Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Atina'ya geldi.

Yunan mevkidaşının Türkçe teşekkürü Erdoğan'ı mest etti

YUNANİSTAN CUMHURBAŞKANI, TÜRKÇE TEŞEKKÜR ETTİ

Yunanistan'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Katerina Sakelaropulu ile kameralar karşısına geçti. 6 yıl sonra Atina'yı ziyaret eden Erdoğan, "Burada olmaktan çok mutluyum. Yunanistan ile hedefimiz 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Hangi alanlarda ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşeceğiz. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından konuşması sırası Sakelaropulu'ya geçti. Yunan lider Erdoğan'a dönerek Türkçe "Teşekkür ediyorum" dedi.

Yunan mevkidaşının Türkçe teşekkürü Erdoğan'ı mest etti
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Yunanistan, Diplomasi, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunan mevkidaşının Türkçe teşekkürü Erdoğan'ı mest etti - Son Dakika
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