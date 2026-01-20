Yunan Milletvekili'nden İsrail İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yunan Milletvekili'nden İsrail İddiası

20.01.2026 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SYRIZA Milletvekili Yerovasili, Yeni Demokrasi'nin İsrail'den destek aldığı iddiasını sorguladı.

Yunanistan'daki muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Milletvekili Olga Yerovasili, İsrail basınında çıkan, 2023 Yunanistan genel seçiminde iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin başarılı olması için İsrail'in destek verdiğine ilişkin iddialarla ilgili sözlü soru önergesi verdi.

Yerovasili, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail gazetesi Haaretz'in iktidar partisi Yeni Demokrasi hakkında ciddi iddiaları olduğuna dikkati çekerek, bu iddiaların Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından yanıtlanmasını talep etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un çalışma arkadaşı aracılığıyla, 2023 genel seçimi öncesi Yunanistan'da Yeni Demokrasi Partisi lehine internet üzerinden kamuoyu oluşturulması için destekte bulunduğu iddialarını hatırlatan Yerovasili, İsrail basınına göre bu işbirliğinin Yunanistan'da dinleme skandalının gündemde olduğu 2022 sonlarına kadar uzadığını ifade etti.

Yerovasili, yönelttiği sözlü soru önergesiyle Başbakan Miçotakis'ten, "Yeni Demokrasi, 2023 genel seçimi öncesi ve dinleme skandalı sonrasında, İsrail Cumhurbaşkanı'nın yakın bir çalışma arkadaşıyla internette kamuoyunun yönlendirilmesi için işbirliği yaptı mı?" sorusunu yanıtlamasını istedi.

Kaynak: AA

Milletvekili, Demokrasi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunan Milletvekili'nden İsrail İddiası - Son Dakika

AB’den Trump’a tarife misillemesi: 93 milyar Euro’luk gümrük vergisi yolda AB'den Trump'a tarife misillemesi: 93 milyar Euro'luk gümrük vergisi yolda
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi
Nihat Kahveci’den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
İstanbul’un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler İstanbul'un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler!
Ernest Muçi, Beşiktaş’ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor’da 18 maçta başardı Ernest Muçi, Beşiktaş'ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor'da 18 maçta başardı

15:13
Sezonu kapattı Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
15:03
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor
Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor
15:02
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 15:20:33. #7.11#
SON DAKİKA: Yunan Milletvekili'nden İsrail İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.